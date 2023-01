quarrata. UNA PANCHINA IN RICORDO DI MASSIMO SAULEO

A otto anni dalla scomparsa la famiglia ha voluto lasciare un segno tangibile nel giardino dell’associazione Pozzo di Giacobbe

QUARRATA. Prima delle vacanze di Natale, venerdì 23 dicembre, nel giardino dell’associazione Pozzo di Giacobbe in via Fiume si è svolto un pomeriggio un pò speciale, di quelli che scaldano il cuore.

Alla presenza della moglie Marica e della figlia Daria, abbiamo inaugurato la panchina dedicata a Massimo Sauleo. Massimo è stato un grande amico del Pozzo di Giacobbe, una persona che ha lasciato il segno nel suo percorso di amministratore pubblico della nostra città, e in particolare come assessore alle politiche sociali nei primi anni 2000.

Massimo è stato anche un vero amico per alcuni di noi, alla cui voglia di costruire insieme una comunità migliore dobbiamo ancora molto. Ricordarlo a otto anni di distanza dalla sua prematura scomparsa è stato un segno forse ancora più bello e importante, come ha sottolineato la figlia Daria: “Fare una commemorazione dopo poco tempo è più facile; ma ritrovarsi qui, dopo otto anni, in un luogo trasformato, rifiorito e vivo, e ritrovare molti amici e colleghi del babbo che ancora si commuovono e hanno voglia di ricordarlo, è qualcosa che ha un valore davvero grande”.

La panchina è stata donata dalla famiglia di Massimo alla nostra associazione perché possa essere un ricordo della persona e anche un segno tangibile del suo impegno; la panchina è un luogo che può essere di riposo e di socialità, di riflessione, e di accoglienza per tutti. L’abbiamo posta vicino alla porta di ingresso del Pozzo, dove una volta c’era un piazzale polveroso e oggi c’è un giardino bellissimo e colorato.

Le parole di una canzone molto amata da Massimo sono scritte in giallo sullo schienale: “C’è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d’estate…”. E noi vogliamo immaginarcelo lì Massimo, seduto in silenzio su quella panchina, a guardare i passaggi, gli intrecci, le persone, la vita.

A nome dell’associazione ringraziamo davvero Marica e Daria per averci fatto questo bellissimo dono, e anche tutti coloro che sono intervenuti e hanno partecipato a questo momento speciale con grande affetto e calore.

Dopo l’inaugurazione della panchina abbiamo organizzato un momento conviviale con i volontari dell’associazione, gli educatori e i ragazzi dello Spazio Giovani. Per l’occasione sono venuti anche i ragazzi dell’associazione Il Sole ADP (partner di HERO), che hanno fatto servizio al buffet e hanno organizzato un’attività con la pasta di sale.

I bambini di Fognano invece hanno preparato i “biglietti gentili” per augurare a tutti buone feste, e per finire in bellezza non poteva mancare una super tombola natalizia!

