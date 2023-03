Lo chiedono da tempo i dirigenti e i musicanti della storica istituzione culturale guidata da Pierluigi Borelli. Presto il trasferimento dal Polo Tecnologico. La sede per le prove e la scuola di musica potrebbe essere la “Civetta”

QUARRATA. Una sede propria ed esclusiva per la filarmonica Giuseppe Verdi di Quarrata dopo tanti anni di attesa e continui traslochi.

Dopo la parola data dal sindaco Gabriele Romiti e dal presidente del consiglio comunale Marco Mazzanti durante il recente concerto di Santo Stefano svoltosi a Vignole qualcosa sembra si stia muovendo. Ci sarebbe stato nel mese scorso anche un sopralluogo ad un edificio comunale nel centro cittadino che potrebbe accogliere la sede del sodalizio culturale presieduto da Pierluigi Borelli.

Il luogo individuato potrebbe essere la saletta al piano superiore della casa delle culture La Civetta di via Corrado da Montemagno.

L’urgenza di trovare una nuova sede per i componenti della filarmonica quarratina deriva dal fatto che il Polo Tecnologico dove finora si stanno svolgendo le lezìoni della scuola di musica e le prove della filarmonica presto sarà interessato dai lavori di realizzazione del nuovo teatro cittadino.

Inoltre tale sede è condivisa con gli uffici comunali e con altre associazioni

“Non è la prima volta che, a causa di necessità sicuramente altrettanto importanti ed urgenti — scrive Massimo Drovandi — i nostri musicisti hanno dovuto rimandare o addirittura sospendere le prove, o impedire ai nostri allievi di partecipare alle lezioni della scuola di musica”.

Un dato di fatto è che lo storico sodalizio, una vera e propria istituzione culturale, punto di riferimento per tanti musicisti sia giovani che non, da una cinquantina di anni è sempre stata letteralmente sballottata dal Comune “qua e là in accomodamenti più o meno provvisori e comunque mai ad esclusivo uso della banda” aggiunge Drovandi “che tra l’altro, mi preme ricordare, ha il titolo di Banda Comunale ed è iscritta nel libro d’onore del comune di Quarrata tra le associazioni storiche più antiche del territorio”.

“Che si pensi all’efficientamento energetico degli edifici comunali è sicuramente un’ottima notizia. Ma confido nella parola data dai nostri amministratori, che in più occasioni si sono sempre mostrati sensibili alle necessità della nostra associazione”.

Negli anni 70 la banda usufruiva di uno stanzone in via XXV Aprile. E negli anni successivi ha avuto come sede la scuola media Mario Nannini di Vignole e prima di occupare gli spazi al Polo Tecnologico i locali dell’ex discoteca Kiwi.

La scuola di musica è stata ospitata anche all’ex biblioteca comunale di via Veneto e alla scuola elementare di via San Lorenzo.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]