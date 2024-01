quarrata. UNA SETTIMANA DI SOSPENSIONE DIDATTICA ALLA “MARIO NANNINI” DI VIGNOLE

Dal 5 al 8 febbraio torna “Aprilamente”. L’iniziativa dell’istituto comprensivo compie dieci anni. Il programma completo prevede 60 attività proposte da familiari di studenti, insegnanti, associazioni, enti esterni e scrittori

QUARRATA. Torna alla sua decima edizione ApriLAmente dal 5 al 9 Febbraio 2024: una settimana di sospensione didattica presso la scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Mario Nannini” di Vignole nella quale vengono proposti laboratori e/o attività alternative grazie alla collaborazione di docenti, esperti esterni e genitori o familiari degli studenti.

“È un invito alla socializzazione, al confronto, alla collaborazione — scrivono i referenti del progetto Manuela Margagliotta e Monica Tognarini — che permette a alunni, docenti, famiglie degli studenti e al mondo dell’associazionismo di abitare la scuola come punto, e spunto, di incontri e riflessioni”.

L’offerta formativa dell’IC M. Nannini anche quest’anno cerca così di nutrire i legami non solo con la comunità scolastica ma anche per la comunità territoriale di cui fa parte ed entrambe rispondono rinnovando la propria partecipazione, il proprio contributo e il prezioso tempo.

“Cogliamo l’occasione per segnalare l’intervento di tre autori che incontreranno gli alunni coinvolgendoli nel piacere della scrittura e della lettura. Onde e fronde… libro di favole è il titolo dell’appuntamento per le classi prime con lo scrittore pistoiese Simone Piazzesi mentre Matteo dall’Olmo presenterà Madrigale e la bottega dei cento mondi, edito da Bookabook e scritto insieme a Matteo Landi, trasportando gli alunni in un viaggio fantasy e ricco di magie antiche.

Infine, l’autore bolognese Massimo Vitali, che in ApriLAmente terrà due incontri mattutini con le classi terze dal titolo Ed è subito sera … un contest per non dormire di poesia presso i locali della Banca BCC – Banca Alta Toscana di Vignole, presenterà anche Mercoledì 7 febbraio alle ore 17 presso la libreria il Ghirigoro di Quarrata – ingresso libero – il libro Il circolo degli ex (ed. Sperling&Kupfer), una piccola commedia ironica che fa riflettere sui nostri enormi drammi sentimentali”.

Ecco l’elenco delle attività previste e il numero totale delle stesse suddivise tra quelle proposte dai docenti, da enti/associazioni esterni o scrittori, da genitori o familiari degli studenti.

CALENDARIO

Attività proposte da familiari di studenti: 21

Attività proposte dai docenti: 22

Attività proposte da associazioni/enti esterni/scrittori: 17

Totale attività:60

ATTIVITÁ PROPOSTE DAI FAMILIARI DEGLI STUDENTI:

Cucito e bottoni (05/02 dalle 9.50 alle 10.40)

Storia dei Rioni di Quarrata (simboli, tornei giovanili, rioni di appartenenza): 09/02 dalle 09.50 alle 13.45

Gli origami: un universo di carta (06/2 dalle 7.45 alle 9.40)

La figura della guida ambientale (08/02 dalle 7.45 alle 13.45 e 09/02 dalle 7.45 alle 13.45)

La danza a scuola (07/02 dalle 08.40 alle 09.40 e dalle 11.50 alle 12.40 08/02 dalle 09.50 alle 12.45)

Lezione di tennis (09/02 dalle 10.40 alle 11.40)

Io sono acqua: l’importanza della meditazione e arte del mandala (09/02 dalle 07.45 alle 09.40)

Imparo ad usare Word (07/02 dalle11.50 alle 13.45)

La vita nelle RSA (08/02 dalle 09.50 alle 11.40)

Primo soccorso (09/02 dalle 07.45 alle 09.40)

Scuola, futuro, orientamento (06/02 dalle 07.45 alle 11.40)

Cybersecurity (06/02 dalle 07.45 alle 13.45 08/02 dalle07.45 alle 13.45)

I fiori e il loro linguaggio (08/02 dalle 09.50 alle 11.40)

Esempi di cromatografia e analisi dell’acqua (06/02 dalle 07.45 alle 09.40)

La questione palestinese (09/02 dalle 07.45 alle 10.40 e dalle 11.50 alle 13.45)

La cultura ci rende umani: cooperazione e sviluppo (07/02 dalle 07.45 alle 09.40 e dalle 10.40 alle 12.45)

Creazione del mio logo personale (05/02 dalle 07.45 alle 13.45 06/02 dalle 07.45 alle 09.40)

Le civiltà precolombiane (05/02 dalle 07.45 alle 13.45)

Creazione della propria targa personalizzata (08/02 dalle09.50 alle 11.40)

Laboratorio di arte (05/02 dalle 07.45 alle 09.40 08/02 dalle 11.50 alle 13.45)

Creazione di ambientazioni per i giochi di ruolo (05/02 dalle 11.50 alle 13.45)

ATTIVITÀ PROPOSTE DAI DOCENTI:

Patentino digitale (05/02 dalle 08.40 alle 09.40 e dalle 10.40 alle 11.40 06/02 dalle 08.40 alle 09.40)

Il barter day (05/02 dalle 07.45 alle 09.40 e dalle 10.40 alle 13.45 07/02 dalle 11.50 alle 12.40 08/02 dalle 07.45 alle 09.40 09/02 dalle 08.45 alle 09.40 e dalle 11.50 alle 13.40)

Scacchi a scuola (05/02 dalle 07.45 alle 13.45 06/02 dalle 09.50 alle 11.40 08/02 + 09/02 dalle 09.50 alle 13.45)

Enigmistica e sport (06/02 dalle 09.50 alle 11.40 08/02 + 09/02 dalle 07.45 alle 09.40)

Play in english (06/02 dalle 10.40 alle 13.45 07/02 dalle 09.50 alle 10.40 09/02 dalle 09.50 alle 10.40 e dalle 12.45 alle 13.45)

Pingpongando (07/02 dalle 07.45 alle 11.40 08/02 + 09/02 dalle 07.45 alle 09.40)

La casa delle parole preziose (05/02 dalle 10.40 alle 13.45 06/02 + 07/02 dalle 07.45 alle 10.40 08/02 + 09/02 dalle 11.50 alle 13.45)

Pillole di filosofia (05/02 dalle 11.50 alle 13.45 06/02 dalle 09.50 alle 13.45 07/02 dalle 08.40 alle 10.40 e dalle 11.50 alle 13.45 09/02 dalle 09.50 alle 13.45)

Creazioni di cartoline artistiche (05/02 dalle 09.50 alle 10.40 07/02 dalle 10.40 alle 13.45 08/02 dalle 09.50 alle 13.45)

Cultura e musica cubana (05/02 + 08/02 + 09/02 dalle 11.50 alle 13.45 06/02 dalle 09.50 alle 13.45)

Musica e PC (05/02 + 08/02 dalle 07.45 alle 13.45 06/02 dalle11.50 alle 13.45 07/02 dalle 09.50 alle 10.40 e dalle 11.50 alle 12.45)

Boccaccio in scena (05/02 + 06/02 + 09/02 dalle 09.50 alle 13.45 08/02 dalle 09.50 alle 11.40 e dalle 12.45 alle 13.45 09/02 dalle 11.50 alle 13.45)

Circuit training time! (05/02 dalle 07.45 alle 08.45 06/02 dalle 09.50 alle 10.40)

Creazione del logo per la Scuola (05/02 dalle 07.45 alle 10.40 e dalle 11.50 alle 13.45 06/02 + 07/02 dalle 07.45 alle 11.40 08/02 dalle 07.45 alle 09.40 e dalle 10.40 alle 11.40 09/02 dalle 07.45 alle 08.40 e dalle 11.50 alle 13.45)

Caviardage “Illumina le parole che ti chiamano” (05/02 dalle 10.40 alle 12.45 06/02 dalle 07.45 alle 11.40 07/02 dalle 07.45 alle 09.40 08/02 dalle 07.45 alle 10.40 09/02 dalle 07.45 alle 09.40)

Esperienze di cartografia (05/02 dalle 07.45 alle 11.40 06/02 dalle 10.40 alle 12.45 07/02 dalle 07.45 alle 09.40 08/02 + 09/02 dalle 09.50 alle 11.40)

Torneo di pallavolo (05/02 dalle 08.40 alle 10.40 06/02 dalle 11.50 a 12.45 09/02 dalle 08.40 alle 09.40)

Cineforum (06/02 dalle 07.45 alle 10.40 07/02 dalle 11.50 alle 13.45 08/02 dalle 07.45 alle 09.40 09/02 dalle 07.45 alle 09.40 e dalle 11.50 alle 13.45)

Giochi matematici (05/02 dalle 10.40 alle 12.45)

Mandami una cartolina: curiosità verso un modo di comunicare passato (06/02 dalle 07.45 alle 10.40 07/02 dalle 11.50 alle 13.45 08/02 dalle 07.45 alle 09.40 09/02 dalle 07.45 alle 09.40 e dalle 11.50 alle 12.45)

Piccoli filosofi crescono (05/02 + 06/02 dalle 11.50 alle 13.45 07/02 dalle 08.40 alle 10.40 e dalle

11.50 alle 13.45 09/02 dalle 11.50 alle 13.45)

So you can dance… in english? (07/02 dalle 09.50 alle 10.40 e dalle 11.50 alle 13.45 08/02 dalle 11.50 alle 12.45)

ATTIVITÀ PROPOSTE DA ASSOCIAZIONI/ENTI ESTERNI/SCRITTORI:

LEGAMBIENTE: la cura del nostro paesaggio (05/02 + 06/02 dalle 07.45 alle 11.40 07/02 dalle 07.45 alle 09.40)

EMERGENCY: quiz dei diritti (08/02 dalle 07.45 alle 09.40 09/02 dalle 07.45 alle 11.40)

VIGILI DEL FUOCO: presentazione del corpo dei VVFF e dei rischi nella quotidianità (07/02 dalle 07.45 alle 13.45)

AVIS: l’importanza di donare il sangue (06/02 + 07/02 + 08/02 dalle 07.45 alle 09.40)

Pillole di teatro e giochi (06/02 dalle 09.50 alle 13.45 08/02 dalle 07.45 alle 11.40 09/02 dalle 07.45 alle 11.40)

Maratonabili (06/02 dalle 11.50 alle 13.45)

OPI (Ordine Professioni Infermieristiche) Firenze Pistoia: la figura dell’infermiere e la cura di sé (08/02 dalle 08.40 alle 10.40 e dalle 11.50 alle 13.45)

Ed è subito sera… un contest per non dormire di poesia (a cura dello scrittore Vitali Massimo): 07/02 + 08/02 dalle 10.40 alle 13.45 + presentazione libro h.17 mercoledì 07/02 c/o Il Ghirigoro di Quarrata come da comunicato)

ANPI: la Costituzione carta fondamentale (09/02 dalle 11.50 alle 13.45)

“Onde e fronde” presentazione libro di favole a cura dell’autore Simone Piazzesi (05/02 dalle 07.45 alle 11.40 06/02 dalle 09.50 alle 13.45 07/02 dalle 11.50 alle 13.45)

“Madrigale e la bottega dei cento mondi” con il coautore Matteo dall’Olmo (06/02 dalle 12.40 alle 13.40 07/02 dalle 7.45 alle 9.40)

Lezioni di scherma (07/02 dalle 07.45 alle 13.45)

MISERICORDIA: a scuola di soccorso (05/02 + 06/02 dalle 07.45 alle 11.40 07/02 dalle 09.50 alle 13.45)

Volontariato e cooperazione (07/02 dalle 07.45 alle 09.40 e dalle 11.50 alle 13.45)

Musica rap (05/02 dalle 07.45 alle 09.40 06/02 dalle 07.45 alle 11.40)

Conoscere e riconoscere i cartelli autostradali (05/02 dalle 09.50 alle 12.45)

MAIC: confronto su disabilità (07/02 dalle 10.45 alle 11.45).

[ics mario nannini vignole]