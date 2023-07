quarrata. VENERDÌ POMERIGGIO A VIGNOLE I FUNERALI DI ANTONIO VERMIGLI

Dalle 8 alle 15 sarà possibile rendergli omaggio al Polo Tecnologico Libero Grassi di Quarrata dove si terrà il saluto pubblico. Il messaggio del sindaco Gabriele Romiti

QUARRATA. [a.b.] Si terranno venerdì 14 luglio alle ore 16 nella chiesa di San Michele Arcangelo di Vignole i funerali di Antonio Vermigli scomparso nella tarda mattinata di oggi dopo avere combattuto contro una grave malattia. Venerdì dalle ore 8 alle 15 la salma rimarrà esposta presso il Polo Tecnologico Libero Grassi di Quarrata dove alle ore 12 si terrà il saluto pubblico da parte delle autorità.

Stasera e domani invece la salma sarà esposta fino alle ore 22 presso le Cappelle del Commiato della Misericordia di Quarrata.

Promotore di iniziative di pace e di giustizia Antonio Vermigli viene ricordato in queste ore con parole di grande gratitudine e di affetto da associazioni e amici per l’impegno e per l’affermazione dei diritti umani, la pace e la giustizia.

Nell’esprimere le condoglianze da parte della Amministrazione Comunale di Quarrata in un messaggio alla famiglia il sindaco Gabriele Romiti ha scritto: “Antonio è stato e resterà uno dei grandi difensori di valori come accoglienza, altruismo, generosità, giustizia.. Un maestro di vita”.