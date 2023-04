quarrata. VERSO LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Venerdì 14 aprile ore 21 evento di lancio al Polo Tecnologico

QUARRATA. Nell’ambito delle attività coordinate dalla Provincia di Pistoia per il Piano strategico di sviluppo territoriale, si terrà venerdì 14 aprile alle ore 21 presso la Sala Zampini del Polo Tecnologico un incontro pubblico organizzato in collaborazione col Comune di Quarrata per la presentazione del progetto pilota relativo alla creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sul territorio.

Oltre al Sindaco di Quarrata, Gabriele Romiti, al Presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo e ad altri rappresentanti istituzionali, interverranno all’incontro i tecnici delle società incaricate di elaborare lo studio pilota.

ll Piano di Sviluppo Strategico (PSS), all’interno del quale è inserito il progetto di costituzione delle CER, è un protocollo d’intesa sottoscritto dalla Provincia di Pistoia, dal Comune di Pistoia, dalla Camera di Commercio di Pistoia e Prato e dalla Fondazione Caript che si pone l’obiettivo di individuare i progetti di sviluppo territoriale che possono essere oggetto di assegnazione di finanziamenti PNRR, rientrando in aree specifiche tra cui la digitalizzazione, l’innovazione, la cultura e, in questo caso, la rivoluzione verde e la transizione ecologica.

Il Piano è composto da un Tavolo permanente di coordinamento tecnico-politico cui compete l’approvazione del documento preliminare del Piano e da una Cabina di regia che elabora e sviluppa il programma attuativo del PSS monitorandone l’andamento.

Il tavolo permanente e la cabina di regia si riuniscono periodicamente per aggiornarsi circa gli obiettivi prefissati e fare il punto sullo stato di avanzamento lavori dei progetti in atto.

Cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile

L’autoconsumo di energia è una coalizione di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un soggetto giuridico, collaborano con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno più impianti energetici locali.

Ogni comunità ha le proprie caratteristiche specifiche, ma tutte sono accomunate da uno stesso obiettivo: autoprodurre e fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili ai propri membri.

I princìpi su cui si fonda una comunità energetica sono il decentramento e la localizzazione della produzione energetica. Attraverso il coinvolgimento di cittadi ni, attività commerciali, imprese e altre realtà del territorio è possibile produrre, consumare e scambiare energia in un’ottica di autoconsumo e collaborazione.

[comune di quarrata]