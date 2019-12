quarrata. VIA BRANA E VIA DEL FALCHERO, UNA NUOVA ALLUVIONE FOTOCOPIA

QUARRATA. [a.b.] A Quarrata in via Brana e via del Falchero l’acqua è tornata di nuovo in strada. E come accade ormai da tempo sono tornate le transenne del Comune per chiudere l’accesso alle macchine.

È tornato sul posto l’immancabile Daniele Manetti di Legambiente e si sono fatti vivi di nuovo anche l’assessore al rischio idrogeologico del Comune Gabriele Romiti e il presidente del consiglio comunale Gabriele Giacomelli per solidarizzare con i cittadini a cui è stato ribadito l’impegno assunto congiuntamente con la Regione Toscana e gli altri enti preposti (compreso il comune di Pistoia) per risolvere quanto prima il problema delle alluvioni nella frazione di Barba.

Oggi la terza alluvione in 25 giorni. Tutte alluvioni fotocopia.

“Nei giorni scorsi – spiega Daniele Manetti – per mantenere l’attenzione su questa situazione a dir poco insostenibile per i residenti è stato anche allestito un albero di Natale con tante fotografie sulle strade e le abitazioni alluvionate. Siamo alle porte con il Natale e l’acqua al primo evento atmosferico utile è di nuovo tornata. Come è stato fatto negli ultimi quattro anni per le altre frazioni del territorio quarratino con buoni risultato i cittadini si aspettano che si inizi quanto prima a mettere in sicurezza dal rischio idrogeologico queste due strade.

Sarà decisivo e risolutivo che il comune di Pistoia costruisca velocemente le casse di contenimento e di compensazione sul proprio territorio altrimenti non riusciremo mai a risolvere questa problematica ambientale”.

