quarrata. VILLA LA MAGIA, RIMANDATA L’ISTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

QUARRATA. Al momento non ci sarà nessun comitato tecnico scientifico per villa La Magia e Casa di Zela. La mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Nord nella ultima seduta del consiglio comunale è stata infatti bocciata a maggioranza da tutti i gruppi sia di maggioranza (Pd e Noi per Quarrata) che di opposizione (H109, Gruppo Misto, compreso il Movimento 5 Stelle che sull’argomento ha presentato nel corso del dibattito un emendamento che escludesse il funzionario preposto all’area culturale del Comune dal comitato stesso).

Dopo la lettura della mozione da parte del capogruppo della Lega Pamela Colombo il consigliere Gianni Nocera (M5S) ha illustrato la propria mozione ricordando il ruolo dell’amministrazione comunale e l’autonomia gestionale da parte di un eventuale comitato tecnico scientifico. “Rimane interessante — ha detto — la positività di alcune idee della Lega ma poi viene presentato un regolamento quasi scritto dove si parla anche dei requisiti. Chi deve gestire una struttura come villa La Magia dovrebbe avere un interesse continuo. Abbiamo in Toscana un brend riconosciuto in tutto il mondo, appetibile e abbiamo il rinascimento fiorentino, periodo storico che attrae il turismo estero. Tanti turisti vanno a Firenze e alla villa medicea di Quarrata ci sono all’incirca 2500 visitatori all’anno circa”.

“Quanti turisti riusciamo ad accogliere sul territorio? Il comprensorio delle ville medicee — aggiunge Nocera — non ha eventi specializzati per attrarre, non abbiamo una strategia di informazione unica. Non abbiamo una presenza in rete abbastanza capillare su internet e manca una piattaforma. Non è solo la ricerca di un comitato tecnico scientifico ma serve un’altra proposta. Bisogna fare un lavoro molto più strutturato per sfruttare questo patrimonio dell’Unesco”.

Il Partito Democratico pur riconoscendo che l’istituzione del comitato era una loro proposta elettorale (il capogruppo Massimiliano Guetta ha rivendicato l’acronimo CTS come suo ) ha argomentato che trattandosi di un bene dell’Unesco la situazione è complicata, dovendo sottostare a diversi vincoli e impegni con altri Enti.

Ha specificato poi che le regole previste nelle impegnative erano troppo definite e vincolanti. “Restano valide alcune sollecitazioni e alcuni spunti provenienti dalla mozione della Lega ma ad oggi – ha detto il capogruppo Pd — la formula così come è proposta per la costituzione del comitato rischia di entrare in conflitto con i vincoli e per questo motivo respingiamo la mozione”.

“Occorrerà, visto che era anche nel programma elettorale del Partito Democratico – ha aggiunto — per il futuro trovare la giusta formula non necessariamente forse rappresentato dal comitato tecnico scientifico per fare incontrare i contributi per una rinnovata valorizzazione del bene con iniziative e sistemi gestionali compatibili con la natura storicizzata del bene stesso”.

Giuliano Melani (H109) ha ribadito che in campagna elettorale il suo gruppo proponeva di spostare il liceo artistico Petrocchi nei locali di Villa La Magia: “Su questa mozione amici della Lega sono refrattario perché tutte le volte che qualcuno mi parla di comitato mi vengono le bolle. Secondo me siamo più che sufficienti per pensare che cosa vogliamo fare. L’ho già detto: la questione è se quell’edificio sia abitabile o non lo sia.

C’è bisogno di un comitato tecnico scientifico funzionale a dircelo? La mia idea è che sia destinato a attività scolastica perché penso che sono venti anni che quell’edificio è vuoto e io ritengo nella mia più assoluta ingenuità che quell’edificio sia abitabile per farci attività di istruzione e quindi cercherò di trovare in futuro ove fossi mai candidato, i voti per convincere qualcuno che i propri figli possono andare a scuola lì. In particolare ci metterei il liceo artistico Petrocchi in accordo con la provincia al quale abbiamo dato in comodato l’edificio di via Montalbano e alla quale si potrebbe dare la Magia e un liceo o un istituto superiore di istruzione linguistica che non abbia troppo impatto ambientale per capirsi dove si insegni arabo, cinese, inglese e tedesco.

Io questo farei con produzione di diplomati o laureati di altissima qualità perché ritengo che se un ragazzo o una ragazza avesse la possibilità di studiare alla Magia una lingua poi non avrebbe difficoltà a trovare un posto di lavoro. Questo utilizzo non ha nessuna controindicazione con il fatto che qualcuno vada a visitarla perché esistono percorsi museali perfettamente compatibili con altri utilizzi. Ritengo che questo comune non possa nel lungo termine permettersi una situazione così perchè l’immobile se non utilizzato ovviamente ammuffisce. Certo che avrei bisogno di un gruppo qualificato ma su un progetto da realizzare”.

Marino Michelozzi (Noi per Quarrata) per la maggioranza ha detto di apprezzare la condivisione da parte della Lega Nord di un punto del programma elettorale del centrosinistra ma anche lui ha poi fa fatto suo quanto detto dal capogruppo Pd Massimiliano Guetta.

“Attualmente la Magia da un punto di vista culturale e per le iniziative realizzate dalla amministrazione comunale non è stata trascurata però oggi questo percorso del comitato tecnico scientifico non è stato affrontato. Forse con la dovuta determinazione sia per certe dovute difficoltà ma non per mancanza di sensibilità culturale e non perchè l’amministrazione comunale l’ha accantonato o non perseguito come obiettivo di programma per occuparsi di altro”.

“Non è trascuratezza — ha aggiunto Michelozzi — ma un rinvio ad un miglior momento forse per essere dovuto al fatto che le difficoltà sono nate da quando Villa La Magia è diventata patrimonio dei siti dell’Unesco per poter istituire ad hoc un comitato tecnico scientifico o altro simile per valorizzare culturalmente in modo mirato il potenziale valore artistico e monumentale di villa La Magia. Villa La Magia per il fatto di entrare tra i siti dell’Unesco ha fatto fare alla nostra città un salto di qualità a livello culturale nel campo delle bellezze artistiche in modo da rientrare nella rete culturale e artistica delle ville medicee e di questo ne siamo contenti e compiaciuti”.

“Questo ritardo se c’è nell’istituire un comitato tecnico scientifico può essere dovuto alle rigidità burocratiche legate al fatto di essere diventata un bene dell’Unesco e i motivi sono forse dovuti alle regole a cui sono tenute e alle competenze di diversi comitati ed enti come il comitato di pilotaggio Ministero dei beni culturali, sovrintendenza della Regione Toscana e dell’osservatorio permanente. Prima di istituire il comitato tecnico — continua Micleozzi — bisogna approfondire, conoscere e capire il documento e manuale tecnico di gestione del bene unesco per capire come svolgere certi eventi e iniziative senza uscire dal perimetro delle regole dei siti dell’Unesco.

La mozione della Lega è un bel decalogo di amministrazione ma ci sono tanti dettagli su cui riflettere per essere al meglio regolamentati. Ci fa piacer, ci fa da stimolo affinchè certi obiettivi di programma del mandato del sindaco si determinino iniziando un percorso e li ringraziamo per questo per il loro interessamento e l’impegno messo però i punti chiesti sono tanti e ridondanti e ci vuole più riflessione e eventuali e altrettanti potrebbero essere i vari emendamenti che sarebbero da inserire”.

“Sono già passati due anni e mezzo – ha detto Giancarlo Noci (Lega) – e quindi i tempi di riflessione potevano essere fatti e c’era tutto il tempo per iniziare il percorso. Ci sono a Quarrata cittadini delusi perché questa cosa non è stata ancora iniziata forse la gestione così come è adesso sia riduttiva per un bene così. Io penso a comuni vicini a noi, dove come alla Villa Smilea si è organizzato un evento che ha portato già 7mila visitatori in una settimana. Questo può bastare per capire quanto sia importante sapere gestire un bene così”.

Fiorello Gori (Gruppo Misto) ha sposato le intenzioni del Melani condivise in campagna elettorale prima della spaccatura del gruppo. “Crescere nella bellezza – ha ribadito Gori – non è un danno per il patrimonio artistico ma è un accrescimento della cultura dei nostri ragazzi”.

Ha concluso il capogruppo della Lega Nord Pamela Colombo .

“Quarrata ha una fortuna immensa. Avere Villa la magia. Eviterei di dare un colore politico perché i patrimoni storici e culturali sono di tutti e non di destra o di sinistra. Mi rendo conto che una commissione sarebbe una cosa meravigliosa per parlarne. La villa potrebbe darci molto di più. Spero dunque che ci sia occasione per approfondire e incrementare interesse su questo bene”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]