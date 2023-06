quarrata. VILLA MEDICEA LA MAGIA: I LAVORI PROSEGUONO SENZA INTOPPI

Il punto sui cantieri attualmente in corso

QUARRATA. Proseguono regolarmente e senza particolari problemi i lavori nel complesso della Villa Medicea La Magia. Ecco il punto dei cantieri attualmente in corso:

Intervento finanziato dal Fondo Cultura: restauro locali interni alla Villa e dotazione impiantistica in tutti i locali della stessa (importo 527.691,86 Iva compresa)

I lavori impiantistici hanno raggiunto uno stadio avanzato e saranno completati entro la fine dell’estate.

Per quanto riguarda il restauro dei locali, sono state completate tutte le pavimentazioni, e gran parte delle tinteggiature, ad eccezione delle stanze del piano mezzanino, dove in fase di restauro sono emerse tracce di decorazioni e coloriture che hanno comportato la necessità di fare degli approfondimenti. A breve inizierà il restauro dello scalone monumentale.

5 lotti finanziati dal PNRR (importo totale 2.000.000,00 Iva compresa)

1-Lotto A (portale)

In accordo con la Soprintendenza, l’Amministrazione ha deciso di riportare il portale all’aspetto originario, ovvero intonacato e dipinto come emerso in fase di esecuzione.

Le statue presenti sono state portate dentro la Cappella, dove è in corso il restauro, Saranno ricollocate sul portale a fine lavori. Si conta di chiudere a fine Settembre.

2-Lotto B (muro di contenimento del giardino a parterre e Cappella Neogotica)

Sono a buon punto gli interventi sul muro del giardino.

Sono stati completati i micropali strutturali, che consentiranno, a fine lavori, di rimuovere quelli in cemento armato che attualmente sorreggono il muro lungo Via Magia. Nel corso dell’estate, salvo problemi, questo intervento verrà completato, per poi passare al restauro della Cappella Neogotica, su cui potremo intervenire una volta completato il restauro delle statue del portale.

3-Lotto C (fontane e impianti idraulici storici)

Completato il restauro della scultura del ninfeo, è a buon punto il restauro della statua e della vasca della fontana del cortile centrale. Sono da poco iniziati i lavori di restauro della vasca del lago nel giardino romantico. Resta da avviare solo il restauro della fontana del giardino a parterre, che inizierà da metà settembre, insieme al giardino stesso.

4-Lotto D (restauro giardini)

Completati tutti gli interventi sulle alberature, finalizzati alla loro messa in sicurezza. Avviato il restauro del giardino romantico, con scavi per realizzazione di impianto irrigazione e illuminazione. Da settembre si inizierà col giardino a parterre.

5-Lotto E (sistemazione e illuminazione viali)

I lavori partiranno giovedì 19 giugno. Entro l’anno questo lotto si dovrebbe completare. Sono state completate tutte le opere complementari (sistemazioni cancelli e realizzazione impianto di videosorveglianza lungo il viale principale).

6. Lotto F (ambito cultura e valorizzazione)

Sono partiti i progetti per la realizzazione del virtual tour e dello spazio immersivo. Sono in corso di realizzazione le visite guidate. Sono stati realizzati i pannelli per la segnaletica interna ed è in corso di realizzazione la segnaletica esterna che sarà ultimata alla conclusione dei lavori nel giardino. Sono infine già stati realizzati i prodotti da collocare presso il bookshop della villa.

