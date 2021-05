quarrata. VILLA MEDICEA LA MAGIA, MANUTENZIONE IN CORSO PER LA FONTANA DI BUREN

L’intervento prevede due distinte fasi: prima la manutenzione delle superfici marmoree e poi quella dell’impianto di illuminazione decorativa

QUARRATA. Sono in corso le opere di manutenzione dell’opera d’arte di Daniel Buren “Muri fontane a 3 colori per un esagono” presente nel parco pubblico della Villa Medicea La Magia.

L’intervento prevede due distinte fasi: prima la manutenzione delle superfici marmoree e poi quella dell’impianto di illuminazione decorativa. Per quanto riguarda l’intervento sui marmi, i lavori sono stati affidati alla ditta Luigi Pandolfo di Marina di Carrara (MS), specializzata nel settore, per un importo di Euro 16.900,00 oltre iva.

I lavori sono iniziati il 19 aprile scorso e sono tuttora in corso; la loro conclusione è infatti prevista in 20 giorni lavorativi, salvo eventuali imprevisti o problematiche che dovessero emergere in fase esecutiva.

L’intervento prevede la pulizia delle superfici marmoree, la ripresa di eventuali parti danneggiate e la verniciatura delle parti tinteggiate, secondo i colori originali voluti dall’artista. La verniciatura si rende in particolare necessaria in corrispondenza delle scanalature dove scorre l’acqua, in quanto, proprio per l’azione dell’acqua, il colore originale risulta adesso compromesso e ricoperto in parte da patina biologica.

Una volta conclusi i lavori di manutenzione delle superfici marmoree inizieranno quelli sull’impianto di illuminazione decorativa, che consisteranno nella sostituzione completa degli apparecchi illuminanti esistenti e non più funzionanti e di tutte le relative componenti elettriche, con modelli analoghi, adatti all’immersione. Questi lavori sono stati affidati alla ditta Primalux di Giacomo Allocca, con sede a Quarrata, per un importo di Euro 11.740,00 oltre iva.

