quarrata. VILLA MEDICEA LA MAGIA: PARTITI UFFICIALMENTE I VARI LOTTI FINANZIATI CON IL PNRR

A marzo l’inaugurazione del restauro delle facciate del cortile interno alla Villa e molte altre novità

QUARRATA. Per la Villa Medicea La Magia è tempo di grandi novità. Sono ufficialmente partiti i vari lotti finanziati con il PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) e il cantiere interno alla Villa, finanziato dal Fondo Cultura del Mic (Ministero della Cultura). In tutto sono ben sei i cantieri che riguardano la Villa Medicea, patrimonio Unesco dal 2013. Ma non finisce qui.

Si concluderanno agli inizi di aprile i lavori di restauro dei mobili della Villa, finanziati per un 50% dalla Fondazione Caript e il 50% restante dal Comune di Quarrata.

Sono altresì in corso i lavori per la messa in sicurezza, ovvero la videosorveglianza e gli impianti di antintrusione. E sono stati inoltre completati i lavori di restauro delle facciate del cortile interno alla Villa, che saranno inaugurate ufficialmente domenica 19 marzo alle 16.00 con un evento musicale aperto a tutta la città.

Sono infine iniziate le riprese del drone per la realizzazione del Virtual Tour della Villa e sta prendendo corpo la realizzazione di un’esperienza di realtà virtuale in una delle sale della Villa Medicea.

Ricordiamo a beneficio della cittadinanza che Villa La Magia è aperta la domenica pomeriggio per le visite guidate (si può prenotare al numero della Biblioteca Michelucci 0573 774500).

Parlando infine di numeri, anche i dati dei visitatori offrono un quadro molto positivo dell’interesse del pubblico per questo prezioso patrimonio storico e culturale. Nel 2013, quando la Villa fu proclamata patrimonio Unesco, sono stati ben 2009 i visitatori, numero consolidato negli anni che ha visto un calo nel 2020 e 2021, a causa della pandemia, per arrivare ad un recupero costante nel corso del 2022 che ha fatto registrare 1399 visitatori.

“I dati parlano chiaro — dichiara il sindaco Gabriele Romiti — Villa La Magia richiama ogni anno un numero importante di cittadini e visitatori, per questo vogliamo continuare a investire in questo importante patrimonio del nostro territorio.

In questa direzione vanno anche i lavori finanziati dal PNRR e ufficialmente partiti. La Villa Medicea La Magia sarà sempre più tutelata, conservata e valorizzata”.

[comune di quarrata]