quarrata. VILLA SARTESCHI, UN SECONDO TENTATIVO DI VENDITA

Pubblicato il bando. La base dell’asta passa da 800 a 650 mila euro. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 10 Novembre 2023

QUARRATA. A oltre un anno di distanza dalla precedente asta pubblica la società Nuovo Spazio srl, da tempo in liquidazione, torna a riproporre la vendita dell’immobile di via Trieste 4 a Quarrata, l’ex residenza padronale Sarteschi meglio conosciuta a Quarrata come la Villa.

Rispetto al precedente bando la base dell’asta passa da 800 a 650 mila euro dal momento che il primo tentativo era andato a vuoto.

La decisione di diminuire ulteriormente la cifra base richiesta si è resa necessaria per rendere più appetibile l’offerta.

La società liquidatrice su indicazione della assemblea dei soci ha confermato la vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano tutte le pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, eventuali servitù attive e passive, liberi da diritti di affittanza e dai diritti di prelazione.

L’ex villa Sarteschi — lo ricordiamo — è un edificio legato ai quarratini: tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 la struttura ha ospitato prima l’ufficio postale di Quarrata e poi la farmacia Sarteschi fino al suo trasferimento negli anni Sessanta in piazza Risorgimento.

È stata poi sede di un circolo Mcl, della Dc, della Misericordia e del Ceis, di ambulatori fisioterapici nonchè luogo di incontro e di animazione, sede di pub, bar e ristoranti.

L’immobile comprende come noto un fabbricato in unico corpo su tre piani fuori terra oltre ad un piano interrato ad uso cantina, soffitta sovrastante e un piccolo locale distaccato per centrale termica, autoclave e vano Enel. Interamente isolato da resede esclusivo piantumato a giardino di circa 4mila metri quadri. Complessivamente la superficie coperta ammonta a circa 375 metri quadri con un volume di 3.800 metri cubi e un locale caldaia di circa 42 metri quadri.

Il piano terra e il piano sottostrada ha una destinazione di bar-ristorante e deposito, il primo piano di centro visite, sedute fisioterapiche, palestra, uffici mentre al secondo piano si trovano due appartamenti con soffitte sovrastanti.

L’intero complesso, benchè disabitato, da diversi anni, è completo di impianti luce, acqua e riscaldamento, infissi ,con servizi igienici sia per attività commerciali – direzionali – residenziali a suo tempo funzionanti.

“Il bene nella sua più ampia consistenza — spiega la dottoressa Cristina Morini, liquidatrice — pervenne alla società con atto a rogito del Notaio Banchelli del 5/11/1979 e registrato a Pistoia il 23/11/1979 al n. 2776 ed ivi trascritto il 3/12/1979 reg. p.n. 3751.

La società Nuovo Spazio srl, in liquidazione intende sollecitare il mercato acquisendo manifestazioni di interesse onde verificare la sussistenza di soggetti interessati all’acquisto dell’immobile”.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 12 del prossimo 10 novembre come previsto dal bando che alleghiamo-

Per qualsiasi ulteriore informazione ci si può rivolgere a Dott.sa Morini Cristina con studio in Quarrata Via Corrado da Montemagno 102, tel 0573/737619 email cristina@studiomorinicristina.com

Il bando

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]