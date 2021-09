QUATTRO ARRESTI PER LO SCIOPERO DELLA FAME DEGLI OPERAI TEXPRINT

Stamani lo sgombero del presidio del lavoratori da piazza del Comune. L ’appello di Si Cobas Prato e Firenze: “Domani alle 9 tutti davanti al Tribunale di Prato”

PRATO. Nel pomeriggio è arrivata a Si Cobas Prato e Firenze la conferma che, oltre ad Abdou, lavoratore Texprint in sciopero della fame arrestato questa mattina durante lo sgombero in piazza del Comune, sono in stato di arresto anche Arturo, Milly e Lapo.

“Sono stati vergognosamente aggrediti dalla polizia questa mattina davanti alla Questura, che ora li ha arrestati inventandosi accuse di resistenza a pubblico ufficiale.

Abdou non mangiava da 2 giorni quando in 5 poliziotti l’hanno portato via di peso.

Arturo è stato aggredito mentre cercava di aiutare un altro operaio di Texprint che veniva preso a pugni dalla polizia davanti alla Questura.

Lapo e Milly stavano passando in macchina davanti alla Questura e hanno deciso di fermarsi per sostenere gli operai, non hanno fatto in tempo a percorrere il marciapiede che sono stati placcati da 5 poliziotti ciascuno e portati via.

Tutto questo è una grande vergogna che ha dei nomi: Matteo Biffoni, sindaco di Prato che ha la responsabilità politica di quanto accaduto, e Questura, che ha avuto una gestione criminale dell’intera giornata”.

Domattina il sindacato farà sentire il proprio appoggio “a questi 4 compagni coraggiosi che passeranno la notte in cella per aver denunciato lo sfruttamento del distretto tessile Pratese!”. L’appuntamento è alle ore 9 al Tribunale di Prato dove si terrà l’udienza per direttissima

Nonostante questo decine di operai sono usciti in sciopero dalle fabbriche e ci hanno raggiunto, assieme a moltissimi solidali tra cui vogliamo specialmente ringraziare i lavoratori GKN e Piaggio.

Per questo l’assemblea convocata per oggi alle 18 in piazza del Comune è annullata. Invitiamo tutti a venire qua sotto la Questura dove resteremo finché non avremo notizie, e soprattutto a raggiungerci domattina alle 9:00 al tribunale di Prato per sostenere Abdou durante l’udienza per direttissima.