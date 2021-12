QUATTRO LAVORATORI IN NERO IN UNA STIRERIA DI MONTEMURLO, SANZIONI PER OLTRE 50MILA EURO

Sono ad oggi 34 le imprese controllate nell’ambito delle attività condivise nel Gruppo di lavoro inter-istituzionale attivo in Prefettura

PRATO. Quattro lavoratori in nero, irregolarità nelle modalità di pagamento degli stipendi e carenze in materia di prevenzione incendi: queste le irregolarità riscontrate in una stireria di Montemurlo nel corso dei controlli inter — istituzionali a tutela della legalità nelle attività produttive che si sono svolti nella giornata di ieri.

È stata disposta la sospensione dell’attività dell’impresa e sono state comminate sanzioni per 52.500 euro. Tutti i lavoratori erano in possesso di green pass.

Sono ad oggi 34 le imprese controllate nell’ambito delle attività condivise nel Gruppo di lavoro inter — istituzionale attivo in Prefettura dal giugno scorso ed alle quali partecipano Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, di Inps, Azienda sanitaria e Polizie Municipali.

[prefettura di prato]