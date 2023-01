QUATTRO MORI IN GIORNATA DI GRAZIA, NIENTE DA FARE PER IL CIATT PRATO

La formazione pratese, battuta in casa per 4-2, scivola al terzo posto in serie A1 femminile di tennistavolo

PRATO. Inizia con il piede sbagliato il girone di ritorno di serie A1 femminile per il Ciatt Prato. La formazione pratese allenata da coach Vermiglio, infatti, è stata sconfitta per 4-2 alla palestra Le Badie da Quattro Mori Cagliari, ed è scivolata al terzo posto in classifica generale, bloccata a quota 7 punti.

La prime quattro partite, che sono state vinte da Tan Wenling, che si è imposta per per 3-0 su Rossana Ferciug (11-6, 11-1, 11-1), dalla nigeriana Offiong Edem, che ha sconfitto 3-0 Arianna Barani (6-11, 4-11, 3-11), dalla romena Tania Plaian, che è riuscita superare con un altrettanto secco 3-0 Chiara Colantoni (3-11, 3-11, 4-11) e da Barani che col solito risultato ha battuto Ferciug (11-3, 11-3,-11-6), sono state un raro concentrato di set a senso unico e infatti sono volate via in un’ora.

Nelle ultime due partite, decisive per il risultato finale, la tendenza è un po’ cambiata e le sfide sono diventate più combattute. Plaian ha comunque superato senza troppi problemi per 3-1 (3-11, 6-11, 11-9, 3-11) l’atleta di casa Tan Wenling, regalando il punto del 3-1 a Quattro Mori. Nell’ultima sfida, infine, la nigeriana Edem, davvero in giornata di grazia, si è imposta per 3-0 (6-11, 7-11, 7-11) su Chiara Colantoni, che non è riuscita nell’impresa di fermare sul pari le sarde.

“Stiamo comunque facendo un campionato di livello. Un passo falso ci può stare. Non abbiamo espresso i nostri migliori valori ed eravamo privi di Stefanova, che rimane una delle nostre atlete di punta.

Anche Tan Wenling in settimana aveva avuto dei problemi fisici – commenta il tecnico del Ciatt Prato, Alberto Vermiglio —. Complimenti comunque a Quattro Mori per il match.

Adesso ci dobbiamo subito rimboccare le maniche per la prossima sfida contro la Polisportiva Bagnolese e poi ci prepareremo ad affrontare la Coppa Italia con l’obiettivo di dire la nostra anche in quella competizione”.

In classifica si rimescolano un po’ le carte. Comanda la Brunetti Castel Goffredo con 13 punti, davanti al Tennistavolo Norbello con 8, a Ciatt Prato, Polisportiva Bagnolese Panino Lab e Tt Südtirol con 7, al Quattro Mori con 5 e al Muravera Tt con 1 (Il Tt Südtirol ha una gara in meno).

[montaleni —ciatt prato]