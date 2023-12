QUATTRO TITOLI NAZIONALI PER LA FERRUCCI LIBERTAS

La società pistoiese li ha ottenuti ai recenti campionati italiani FGI e AICS di Rimini e Cesenatico

PISTOIA. Con uno strepitoso risultato nazionale, la Ferrucci Libertas ha coronato nel migliore dei modi l’anno del 150° anniversario dalla fondazione della società: sono ben quattro i titoli tricolori conquistati dalla spedizione femminile in Romagna, dove nel primo fine settimana di dicembre erano in programma i campionati nazionali FGI e AICS. Alla kermesse federale di Rimini, Carolina Quartarolo e Aurora Santini si sono aggiudicate il titolo di campionesse italiane rispettivamente nella categoria LC3 allieve 4 e nella categoria LB3 junior 1. Poco più a nord, a Cesenatico, ai campionati italiani AICS Elettra Lurci e Caterina Rossi Vienni hanno conquistato l’oro nazionale nelle categorie A e C.

La giornata trionfale è stata impreziosita anche dai podi FGI di Alice Ucciardo (vice campionessa categoria LB3 junior 1), Alessia Petroni (bronzo categoria LB3 junior 2), Azzurra Mariotti (bronzo categoria LC3 junior 1), Giada Melaragni (bronzo categoria LB3 allieve 3), e dai podi AICS di Ginevra Civera (argento categoria C), Lucrezia Maurici (argento categoria C), Elisa Batini (argento categoria S), Arianna Medici (primo posto nelle specialità corpo Libero e trave) e Francesca Nepi (terzo posto specialità trave)

Degne di menzione anche le prestazioni di Gaia Ciottoli (sesto posto FGI categoria LB3 junior 2), Matilde Ucciardo (ottavo posto FGI categoria LB3 junior 1), Emily Luka (quarto posto FGI categoria LB3 allieve 3), Esmeralda Morozzi (nono posto FGI categoria LB3 allieve 2) e Azzurra Gonfiantini (ottavo posto AICS in classifica generale, categoria C). Di ottimo auspicio anche le prove di Alice Rossi, Camilla Baroncelli, Giuditta Rossi Vienni, Giuditta Serafini, Melissa Improda e Serena Mariotti, tutte in crescita e distaccate dalle prime posizioni solo di pochi centesimi.

«Per la nostra società si tratta di una grandissima soddisfazione – afferma il presidente biancorossoblù Franco Picchiarini — stiamo parlando di affermazioni di grande prestigio, ottenute proprio nell’anno dei festeggiamenti per il centocinquantesimo anniversario. Un traguardo — aggiunge Picchiarini — che nel corso di tutto il 2023 abbiamo voluto onorare al meglio e al quale le nostre ragazze hanno messo un sigillo importante e meritato, ottenuto grazie al grande impegno in palestra e alla preparazione delle loro allenatrici Vera Nicoletta Bronova e Nadia Koleniskova. Siamo orgogliosi di tutte loro – conclude – questa è la dimostrazione che nonostante le difficoltà la Società Ginnastica Ferrucci Libertas ha saputo sempre tenere alto il prestigio della Pistoia sportiva».

[ymw]