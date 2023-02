QUERCIAMATTA LANCIA IL NUOVO OLIO LECCINO BIOLOGICO 2022

Un nuovo prodotto per la tenuta agricola di Monsummano Terme

MONSUMMANO. Tenuta Querciamatta lancia sul mercato il nuovissimo olio, il suo primo Monocultivar Leccino Biologico.

Quest’ultimo si aggiunge alla famiglia Anno Zero di olio extravergine d’oliva Querciamatta, tenuta agricola situata a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia.

Nato nel 2022, in un’annata piuttosto difficile in Toscana a causa delle temperature eccessivamente alte, ha visto la luce grazie al lavoro meticoloso svolto durante l’anno dalla squadra Querciamatta, tanto da riuscire ad ottenere olive sane e dal giusto grado di maturazione.

Il segreto e una delle peculiarità dell’intera collezione di olio extravergine d’oliva Querciamatta è l’utilizzo di olive di proprietà della tenuta – che ad oggi conta duemila alberi di olivi — raccolte interamente a mano da persone del luogo.

La raccolta precoce, nei primi giorni di ottobre, ha permesso di tirar fuori il lato intenso e deciso del carattere di questo olio particolare e di nicchia, tanto da renderlo il “Leccino che non ti aspetti”, claim usato dall’azienda per il lancio del prodotto. Estratto a freddo nello stesso giorno della raccolta delle olive e filtrato in modo naturale, nel Frantoio del Grevepesa (struttura di ultima generazione) con macchinari altamente tecnologici in grado di monitorare tutte le fasi del processo produttivo.

Per quanto riguarda le caratteristiche, l’olio Leccino Querciamatta possiede un’intensità olfattiva importante con note nette, decise e molto pulite, con sentore di mandorla fresca. Nel suo complesso è un olio poderoso e seducente, pur mantenendo la sua toscanità, dal colore verde brillante. Versatile ed equilibrato, è perfetto da usare sia a crudo che in cottura, e perché no, anche sul gelato.

L’olio sarà venduto nei formati da 0,25 e 0,50 Lt e potrà essere acquistato online al seguente indirizzo: https://querciamatta.it/products/olio-evo-monocultivar-leccino-biologico

Inoltre, è possibile degustarlo durante le esperienze di degustazione Acino&Oliva e acquistarlo direttamente nello shop fisico in Tenuta Querciamatta. I tour con degustazione sono prenotabili chiamando il numero: 0572 179.0.971, o scrivendo su WhatsApp al: 376 036.0.630 o all’indirizzo e-mail: acinoeoliva@querciamatta.it.

[gianpaolo ansalone]