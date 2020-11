RACCOLTA DIFFERENZIATA, SI INSTALLANO NUOVE POSTAZIONI FUORI TERRA

I lavori saranno eseguiti da oggi nella terza cerchia di mura. Saranno composte da contenitori dedicati alle raccolte di: scarti organici, imballaggi e contenitori in plastica/metallo/tetrapak/polistirolo, residuo non differenziabile e imballaggi in vetro

PISTOIA. Dopo l’attivazione della postazione interrata di piazza San Bartolomeo (nella foto), avvenuta venerdì scorso, proseguono le attività di trasformazione del servizio di raccolta rifiuti nel comune di Pistoia.

I lavori nella terza cerchia di mura prevedono da oggi, martedì 17 novembre, l’installazione di postazioni su sede stradale fuori terra con accesso libero, in attesa del posizionamento delle interrate. In questa fase di trasformazione del servizio, Alia Servizi Ambientali SpA sta procedendo nella contattazione degli utenti, nel rispetto delle norme in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, garantendo la sicurezza di operatori e cittadini, e consegnando al domicilio i contenitori per raccogliere in maniera differenziata i rifiuti ed invitando alla consultazione del materiale informativo e degli strumenti online (tutorial e materiali di consultazione sono presenti sul sito www.aliaserviziambientali.it).

Le nuove postazioni fuori terra del centro storico, situate in piazza della Resistenza, corso Amendola e via Mura Urbane, come le altre che verranno attivate, saranno composte da contenitori dedicati alle raccolte di: scarti organici, imballaggi e contenitori in plastica/metallo/tetrapak/polistirolo, residuo non differenziabile e imballaggi in vetro.

È confermata, quindi, la raccolta separata del vetro al fine di garantirne qualità e riciclo, mentre è attivata anche in questa area la modalità “porta a porta” per la raccolta di carta e cartone (utilizzando sacchi di carta e scatole di cartone) con esposizione giornaliera. Per ogni postazione saranno coinvolte in media circa 300 utenze presenti nell’area interessata.

Durante l’esecuzione dei lavori, oggi martedì 17 e mercoledì 18 novembre sarà previsto il divieto di sosta in piazza della Resistenza, di fronte civico 54 fino all intersezione con via Lino Calogero Di Gloria, e di fronte ai civici 35 e 37; in corso Giovanni Amendola, dal civico 30 al civico 24 e in via Mura Urbane, in corrispondenza del civico 9.

Nei giorni a seguire, saranno in vigore ulteriori modifiche alla viabilità che verranno comunicate.

[comune di pistoia]