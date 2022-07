RACCOLTA RIFIUTI, IMPLEMENTARE DISTRIBUZIONE DEI CONTENITORI PER CARTA E PLASTICA

Per i consiglieri comunali Jacopo Bojola e Emanuela Checcucci (F-Udc-Pistoia Civica) il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti non è soddisfacente

PISTOIA. “Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti non è soddisfacente, anche se sta migliorando, perchè si sono riscontrate delle criticità, attraverso l’ascolto dei cittadini, che vanno sanate.

Una fra tutte è sicuramente quella della distribuzione dei sacchetti per la plastica che, attualmente, possono essere ritirati esclusivamente c/o la sede del Gestore, ubicata in Sant’Agostino, creando non poche difficoltà specie nelle persone anziane, fragili o delle periferie più lontane, come le zone collinari o montane”.

I Consiglieri del Gruppo FI-UDC-PT Civica, Checcucci e Bojola, a tale proposito, si stanno adoperando affinché al più presto sia attivata la distribuzione più capillare possibile, a partire dalle frazioni più periferiche con nuovi sistemi di consegna/ reperibilità più agile.

“Ci auguriamo — concludono nella nota — che l’accordo con la categoria dei Tabaccai venga siglato al più presto, così da dare una risposta adeguata ai tanti cittadini che risiedono nelle zone periferiche del Comune, proprio per accelerare il miglioramento in atto e nel rispetto di quella logica più volte evocata in Campagna Elettorale, avendo accolto le istante dei tanti cittadini, cioè di una città policentrica, nella quale ogni centro abitato sia dotato dei servizi comunali più essenziali.

Nel contempo, ci auguriamo che anche altri presidi presenti sul territorio, come le Farmacie, o i Circoli Ricreativi, possano prevedere di stipulare convenzioni con l’Amministrazione ed il Gestore, affinché anche altri servizi possano essere implementati, al fine di trovare un punto di distribuzione nelle località periferiche e o collinari perchè è sinonimo di buon senso e noi come gruppo cercheremo di agire affinchè le situazioni migliorino per il bene della nostra comunità, che è la nostra priorità”.

Jacopo Bojola e Emanuela Checcucci

