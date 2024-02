RACCORDO AUTOSTRADALE, VIA ALL’INTERVENTO PER METTERE IN SICUREZZA LA STRADA

Sarà demolito il sovrappasso danneggiato stamani da un escavatore trasportato da un mezzo pesante. Resta chiusa la Tangenziale tra Pistoia Ovest e Ponte Europa in entrambe le direzioni

PISTOIA. A seguito del danneggiamento di questa mattina della passerella pedonale sul Raccordo nel tratto Pistoia Ovest – Ponte Europa, il Comune di Pistoia ha incaricato una ditta affinché provveda in tempi rapidi alla messa in sicurezza della strada – di competenza Anas – attraverso la demolizione del sovrappasso.

La società è sul posto e domani mattina inizierà l’intervento per riaprire in tempi rapidi il tratto in entrambe le direzioni. Fino alla fine delle operazioni, dunque, la Tangenziale tra Pistoia Ovest e Ponte Europa, sia verso Nord che verso Sud, resterà chiusa.

La riapertura avverrà nella giornata di mercoledì, a fine lavori. Domani, in base all’andamento degli interventi, sarà possibile comunicare le tempistiche esatte di ripristino della viabilità.

La demolizione della passerella è stato ritenuta indispensabile dai tecnici che questa mattina, a seguito dell’urto con l’escavatore trasportato da un mezzo pesante, hanno svolto le verifiche sulla struttura.

[comune di pistoia]