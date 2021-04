RADDOPPIANO I TURNI VACCINALI NEGLI HUB DELL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Da oggi somministrazioni no-stop con orario continuato dal mattino fino alla sera. Oltre seimila dosi giornaliere

FIRENZE. Da oggi raddoppio dei turni negli Hub vaccinali dell’Azienda Usl Toscana centro con somministrazioni no-stop: mattino, pomeriggio e sera con orario continuato dalle ore 7,30 alle 22,30.

Gli Hub Creaf di Prato, Mandela Forum di Firenze, “La Galleria” di Empoli e “La Cattedrale” di Pistoia resteranno aperti dunque per quindici ore al giorno.

Dal giorno di Pasqua, l’Azienda sanitaria prevede quindi un incremento dell’attività vaccinale con la somministrazione complessiva di 6.150 dosi giornaliere suddivise tra vaccino AstraZeneca e Moderna.

Si ricorda che la prima tipologia di vaccino è riservata a tutti i cittadini nati dal 1941 al 1951; forze armate e di polizia; personale scolastico e universitario, docente e non docente (purché in servizio). Il vaccino Moderna è invece destinato alle persone con gravi patologie (oncologiche, autoimmuni e con immunodeficienze primitive, con malattie neurologiche, trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche), che sono state contattate direttamente dalla struttura sanitaria.

La vaccinazione a quest’ultima categoria di persone viene effettuata negli ospedali. Negli HUB il Moderna viene somministrato a coloro che risultano “fragili”.

Prato Pegaso2 Creaf: i turni saranno di cinque ore consecutive al fine di somministrare 1.080 dosi giornaliere. In particolare l’ingresso alla struttura per la vaccinazione con Astrazeneca è previsto da via Galcianese, le persone addette all’accoglienza provvederanno a far defluire gli accessi all’interno dell’hub, in sala di attesa (a disposizione 70 posti).

Una volta espletata la vaccinazione e trascorso il tempo di osservazione, le persone potranno uscire da via Dossetti.

Empoli: anche nell’Hub empolese situato nell’area ospedaliera (galleria commerciale) da oggi 4 aprile le vaccinazioni andranno al ritmo di 1080 al giorno con orario continuato (dalle 7,30 alle 22,30). Con l’incremento dell’attività è prevista, a breve, l’apertura di un ulteriore punto vaccinazioni nel territorio empolese, che potrà garantire un numero maggiore delle vaccinazioni.

Firenze Nelson Mandela Forum: l’Hub fiorentino garantirà da oggi giorno di Pasqua ben 2.700 somministrazioni giornaliere sempre con turno continuato: mattino, pomeriggio e sera.

Area Pistoiese: anche nello spazio espositivo “La Cattedrale” (via Pertini) le somministrazioni saranno di 1.080 al giorno a partire da oggi e salgono a 210 quelle nell’Hub “La Filanda” presso l’ospedale di Pescia dove, invece, l’orario è dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Il potenziamento dell’attività vaccinale con l’estensione degli orari di somministrazione negli Hub aziendali è stato al momento programmato fino al prossimo 7 aprile e a quella data l’Azienda procederà con una nuova programmazione il cui obiettivo è l’incremento progressivo dell’attività.

Nella nuova organizzazione il personale addetto alla vaccinazione, alla fase di registrazione ed anamnesi è stato aumentato. Le squadre per la somministrazione delle dosi sono composte da un medico, un infermiere ed un assistente sanitaria, con il supporto dei tecnici della prevenzione, amministrativi personale di vigilanza.

Fondamentale il contributo del Volontariato che ha dato la propria disponibilità mettendo a disposizione centinaia di volontari anche nei giorni festivi.

Per evitare assembramenti, l’Azienda raccomanda di presentarsi dieci minuti prima dell’appuntamento e di rispettare l’orario in modo da garantire una corretta organizzazione dell’attività vaccinale. Soltanto le persone che hanno difficoltà di deambulazione o soggetti fragili possono essere accompagnate all’interno della struttura.

Sempre per agevolare le procedure si raccomanda di presentarsi già muniti del modulo anamnestico compilato (scaricabile anche dal sito dell’azienda al link HYPERLINK https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/mappa-del-sito/altro/1422-info-covid-19/vaccino-covid-19/24235-informativa-e-consenso-informato

[asl toscana centro]