raddoppio ferroviario. CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA PALAZZI A PONTE DI SERRAVALLE

Istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico da domani lunedì 3 fino al 31 agosto prossimo

SERRAVALLE. Considerato che Rfi Spa Rete Ferroviaria Italiana deve eseguire lavori di raddoppio della tratta ferroviaria Pistoia-Montecatini Terme vista la richiesta della Cemes S.p.a. nella quale si richiede, per la committenza Rfi, l’emissione di provvedimento di regolamentazione del transito veicolare inerente la chiusura temporanea di via Palazzi a Ponte di Serravalle necessario per la prosecuzione dei lavori relativi alla nuova viabilità è stata decretata l’istituzione della regolamentazione del transito veicolare inerente la chiusura temporanea di via Palazzi a valle del sottopasso ferroviario con estensione sino alla centralina del gas presente.

Tale istituzione è necessaria ed essenziale, oltre che per il completamento della nuova viabilità nel tratto a valle del sottopasso, anche per la realizzazione della rete di scolo delle acque sia per quanto riguarda la fase di cantiere che il completamento dell’idraulica definitiva, fino al giorno 31 Dicembre 2021.

È stata decretata inoltre l’istituzione della regolamentazione del transito veicolare inerente la chiusura temporanea di via Palazzi a monte del sottopasso ferroviario e la deviazione dei flussi veicolari, con l’istituzione del senso unico alternato, su viabilità provvisoria di ricucitura per la continuità di accesso dei residenti alle proprietà a monte dell’intervento.

L’istituzione del senso unico alternato sarà regolato da impianto semaforico e sarà necessario ed essenziale per il completamento della nuova viabilità nel tratto a monte del sottopasso, dalle ore 07:00 del giorno 3 Maggio 2021 alle ore 00:00 del giorno 31 Agosto 2021.

[innocenti — comune di serravalle]