RAIDUE RACCONTA PISTOIA, IL SUO TERRITORIO E I NOSTRI VIVAI

Sabato 12 febbraio alle alle 14.00 la trasmissione “Il Provinciale” condotta da Federico Quaranta racconterà Pistoia, la meravigliosa città dal cuore verde e il suo territorio

PISTOIA. Sabato 12 Febbraio alle ore 14.00, la trasmissione “Il Provinciale” condotta da Federico Quaranta, su Rai Due, racconterà Pistoia — meravigliosa città dal cuore verde — e il suo territorio.

Partendo dal cuore storico della città, visitando i nostri vivai sono state raccontate le radici del territorio evidenziando l’importanza del vivaismo — un’attività che ha un legame molto forte e profondo con il territorio, dove vengono coltivate le piante che esprimono unicità e bellezza tipiche di questo angolo di Toscana — che rappresenta certamente uno dei principali motori della società e dell’economia cittadina, grazie al quale oggi Pistoia è universalmente riconosciuta come Capitale Europea del verde e dei vivai.

Un’occasione importantissima per Pistoia e per le sue eccellenze, che grazie ad un racconto poetico legato alle persone, ai luoghi e alle profonde radici che affondano nel territorio, racconta una città e una provincia da scoprire, caratterizzate dal verde, da un turismo lento e discreto, da uno stile di vita in linea con i ritmi della natura e quindi a misura d’uomo.

Una destinazione particolare, al di fuori degli schemi, dove scoprire straordinari tesori e ricchezze poco conosciuti, prodotti ed eccellenze di altissima qualità e paesaggi unici.

[giorgio tesi group]