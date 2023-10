rally città di pistoia. A FUOCO UNA AUTOVETTURA IMPEGNATA NELLE PROVE SPECIALI

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco anche squadre dell’Antincendio boschivo della Regione Toscana

PISTOIA — SERRAVALLE. Squadre del Comando di Pistoia sono intervenute in località Montevettolini nel comune di Serravalle Pistoiese per l incendio di una autovettura impegnata nelle prove speciali del Rally Città di Pistoia.

Arrivate sul posto hanno provveduto alla spegnimento della macchina, ormai completamente avvolta dalle fiamme, ed alla vegetazione circostante su cui l’incendio si era espanso.

Sul posto sono intervenute anche squadre AIB della Regione Toscana che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento e bonifica della zona boschiva.

Non risultano interessate persone dall’incendio.

[lucchesi — vigili del fuoco]