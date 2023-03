rally il ciocco. LUCA ARTINO IN DEBITO DI FEELING. IL PILOTA PISTOIESE CHIUDE DECIMO NEL CONFRONTO “DI ZONA”

Ad appesantire la performance del portacolori di Art Motorsport 2.0 è stata la sostituzione last-minute del copilota Andrea Gabelloni, indisposto fisicamente e costretto al forfait

LAMPORECCHIO. Luca Artino, pilota portacolori della scuderia Art-Motorsport, si è congedato dalle strade del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio in decima posizione assoluta. Un risultato che non ha assecondato le aspettative nutrite dal pilota di Lamporecchio, chiamato al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo messa a disposizione e curata in campo gara dal team Autosole 2.0. Una performance che ha risentito del rimodulamento last-minute dell’equipaggio, legato all’indisposizione fisica dell’abituale copilota Andrea Gabelloni, verificatasi ad un giorno dalla partenza della gara.

Una criticità superata grazie alla disponibilità di Alessandro Massaro, codriver che si è seduto al fianco del pilota pistoiese per la prima volta in carriera e che si è reso parte integrante di una collaborazione, quella in abitacolo, costruita sui chilometri dell’appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 6 non avendo avuto possibilità di prepararlo insieme.

“Ringrazio Alessandro Massaro, il mio copilota, per aver accettato all’ultim’ora di salire in macchina con me per sostituire Andrea Gabelloni – il commento di Luca Artino – purtroppo abbiamo pagato lo scotto di non aver preparato la gara insieme.

Ringrazio anche il team Autosole 2.0 per avermi messo a disposizione una vettura perfetta, confermando tutto il buono riscontrato sulle strade del Motors Rally Show di Pavia. Siamo riusciti ad esprimerci solo in parte, alternando buone prestazioni ad altre sotto tono, credo che questo rappresenti però un buon punto di partenza in vista dei prossimi appuntamenti”.

Per Luca Artino, adesso, si prospetta la preparazione al Rally della Valdinievole, appuntamento casalingo che – nell’ultimo weekend di aprile — lo vedrà ancora al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo equipaggiata con pneumatici Pirelli.

[gabriele michi]