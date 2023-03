RAPINA AL SERRAGLIO, OVATTONI (FDI): “ANCORA TROPPA INSICUREZZA IN CITTÀ”

“Prato ha bisogno di interventi immediati per contrastare criminalità e degrado”. “L’assessore alla sicurezza è ora che si svegli ed intervenga concretamente”

PRATO. Quanto accaduto ieri in zona Serraglio evidenzia come la nostra città sia in preda alla delinquenza — afferma Patrizia Ovattoni, consigliera di Fdi.

Una rapina con tanto di coltello per rubare 500 euro al negozio “Magia”,

Una situazione che, ancora una volta, sconcerta la nostra collettività la quale è sempre più impaurita a fronte degli atti criminosi che si consumano liberamente all’interno del territorio comunale pratese — precisa l’esponente politica.

È ora di smetterla di parlare di percezioni, di dire che va tutto bene e che Prato è sicura. Qui in tema di sicurezza ancora non ci siamo,

L’assessore alla sicurezza — continua Ovattoni —è ora che si svegli ed intervenga concretamente. Ciò che occorre fare è impiegare maggiormente la polizia municipale per il contrasto alla criminalità come fanno in molti altri comuni italiani. Un chiaro esempio è Pisa che con la propria polizia municipale ha reso la città più sicura.

Bene i controlli delle Forze dell’Ordine ma ciò non basta. Nella zona del Serraglio ci vuole un presidio fisso della Municipale in coordinamento con le Forze di Polizia — conclude la nota di Patrizia Ovattoni.

[ovattoni — fdi prato]