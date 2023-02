RAZZA SPORTIVA. ERNO ERBSTEIN E LA LUCCHESE DEGLI ANNI 30 TRA ANTIFASCISMO E LEGGI RAZZIALI

Al Circolo Arci di Margine Coperta venerdì 10 febbraio sarà proiettato il documentario di Pier Dario Marzi ed Emmanuel Pesi

BUGGIANO. Venerdì 10 febbraio alle ore 21.00 presso il Circolo Arci di Margine Coperta, proiezione del documentario L’allenatore errante di Pier Dario Marzi ed Emmanuel Pesi.

Il documentario parla di Erno Erbstein e della Lucchese da lui allenata dal ’35 al ’38 e mette in evidenza sia le vicende personali di Erbstein che dei suoi giocatori al momento dell’avvento delle leggi razziali

Ernő Egri Erbstein fu un giocatore di calcio e allenatore di origini ebraiche, che in Italia conobbe la sua fortuna come tecnico a Lucca, dove portò la locale squadra dalla serie C alla A in soli tre anni (1935-37). L’anno successivo, però, dopo l’entrata in vigore delle leggi razziali, fu costretto a lasciare Lucca per raggiungere inizialmente Torino e, successivamente, Budabuggpest. Dopo la guerra, il ritorno alla squadra del Grande Torino, la conquista dello scudetto 1948-49, affiancando l’allenatore Lievesley, e poi la tragedia di Superga.

Al termine della proiezione, discussione con la presenza degli autori.

Ad inizio serata è previsto un breve ricordo di Alfio Pellegrini, presidente della sezione ANPI di Buggiano, recentemente scomparso. L’iniziativa è organizzata da ACSD Lokomotiv, ANPI Buggiano e ANPI Valdinievole Centro

[valentini — anpi buggiano ]