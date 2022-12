REDDITO DI CITTADINANZA, 19 DENUNCIATI DAI CARABINIERI A PRATO

Non avevano i requisiti

PRATO. I carabinieri di Prato hanno denunciato 19 persone per truffa ai danni dello Stato per aver “indebitamente percepito il sussidio senza averne titolo”.

La maggior parte dei denunciati sono cittadini stranieri che hanno dichiarato falsamente di risiedere in Italia da almeno 10 anni, requisito minimo che la legge prevede per poter fruire del beneficio, ma anche di cittadini italiani sorpresi a svolgere attività lavorativa in nero.

Tra questi un cuoco, sorpreso a cucinare in un ristorante del centro storico, un manutentore trovato all’interno di un impianto sportivo, e un operaio impiegato nel capannone di una ditta tessile.

I militari, oltre agli accertamenti effettuati sul posto, hanno incrociato i dati forniti dall’Inps e dagli uffici dell’anagrafe dell’intera provincia tanto da far emergere — nel complesso — un’indebita percezione pari a circa 60.000 euro.

Altre posizioni sospette sono attualmente al vaglio dei carabinieri e potrebbero condurre alla scoperta di altri “furbetti del reddito”.

[ansa]