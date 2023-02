regionali. FOSSI (PD): “CAMBIARE TUTTO, ANCHE IN TOSCANA IL PD STA CORRENDO VERSO IL BARATRO”

L’appello del candidato alla segreteria regionale del Pd a elettori e simpatizzanti oltre le correnti: “No al gattopardo democratico. Riprendiamoci il partito, facciamolo rinascere”

FIRENZE. “Le sconfitte in Lombardia e Lazio confermano purtroppo che il Pd sta correndo verso il baratro, al di là dei meriti e demeriti dei singoli candidati. O si cambia o si muore. Se andiamo avanti così rischiamo di perdere anche la Toscana nel 2025”.

Così Emiliano Fossi, candidato alla segreteria del Pd toscano, commenta i risultati elettorali di Lazio e Lombardia.

“Il partito va rivoltato — attacca Fossi — a fine di bene: per farlo rivotare. Perché se andiamo avanti così, rischiamo di sparire. Per questo voglio fare un appello a tutti i nostri militanti, elettori, simpatizzanti, oltre alle correnti e anche alle mozioni congressuali: riprendiamoci il Pd toscano, facciamolo rinascere.

Lo dico anche ai tanti che in questi anni ci hanno abbandonato. La scelta del 26 febbraio è chiara: da una parte il cambiamento, dall’altra il gattopardismo. Io mi sono candidato alla segreteria regionale per far vincere il cambiamento. Facciamolo insieme”.

[ivana zuliani]