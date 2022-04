regione, nomine & legalità. È COMPATIBILE IL RUOLO DI DIFENSORE CIVICO CON QUELLO DI RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA?

In questo momento sembra che in Sandro Vannini si assommino due incarichi in contrasto fra loro. E per giunta parte degli atti di nomina sarebbero stati secretati. Ma cosa sta combinando questo democraticiccimo PD toscano?

Una nomina che sta entrando nell’occhio del ciclone?

FIRENZE. La consigliera regionale, Silvia Noferi, Gruppo 5 Stelle, in merito alla nomina del dottor Sandro Vannini a dirigente di Toscana Notizie, evento segnalato da Linea Libera, per comprendere più chiaramente tutta la vicenda e l’iter della scelta, ha presentato la seguente interrogazione a risposta scritta al presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo:

La Consigliera Regionale

Silvia Noferi

Firenze, 5 aprile 2022

E “S’È DESTA” ANCHE L’ANSA…

Regioni: M5s, difensore civico incompatibile con altro ruolo Noferi annuncia interrogazione in Consiglio regionale (ANSA) – FIRENZE, 06 APR – “È compatibile il ruolo di difensore civico con quello di responsabile della comunicazione della Regione Toscana?”. E’ quanto chiede il consigliere regionale M5s Silvia Noferi, che annuncia un’interrogazione dopo la recente nomina di Sandro Vannini, difensore civico della Toscana, a responsabile del settore Agenzia per le attività di informazione della Regione, in seguito a una selezione pubblica per titoli. Noferi sottolinea, in una nota, che “Vannini dal 2018 ricopre il ruolo di difensore civico della Regione Toscana, ruolo che continuerà a ricoprire fino al febbraio 2024, salvo dimissioni. E’ evidente che, anche senza scomodare la legge regionale numero 19 del 2009 che specifica che “l’incarico di difensore civico è incompatibile con l’esercizio continuativo di qualsivoglia attività di lavoro autonomo o subordinato’, colui che è stato scelto dal Consiglio regionale toscano per il delicatissimo ruolo di Difensore civico non possa svolgere contemporaneamente altri incarichi pubblici. A guardar bene esiste anche una norma approvata tre anni fa dai presidenti dei Consigli regionali italiani che prevede la possibilità di rinuncia all’incarico, previa comunicazione scritta almeno tre mesi prima”. Per Noferi, “non sappiamo se la Regione Toscana abbia ravvisato cause di incompatibilità tra i due ruoli da essa stessa assegnati al dottor Vannini o se la rinuncia all’incarico sia stata presentata entro i termini previsti”. “Per questo – osserva ancora – il Movimento 5 Stelle ha presentato oggi un’interrogazione in merito a questo fenomeno di ‘sliding doors’, grazie al quale una persona non fa in tempo a dimettersi o a terminare un incarico che subito gliene viene conferito un altro, e anche per capire se i compensi per le due cariche sono cumulabili”. (ANSA). COM-ROS/SPO 06-APR-22 16:51 NNN