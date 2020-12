regione toscana: RISORSE PER GLI OSPEDALI PERIFERICI NEL BILANCIO 2021

Fratoni (Pd): “Il Consiglio regionale approva una mozione che impegna la Giunta ad operarsi per mettere in campo azioni concrete per il rafforzamento delle strutture ospedaliere minori, un argomento che riguarda da vicino anche il nostro territorio ed, in particolar modo, l’ospedale Pacini di San Marcello Pistoiese”

FIRENZE-MONTAGNA. “Durante la seduta odierna del Consiglio regionale della Toscana – fa sapere la consigliera regionale Federica Fratoni – è stata approvata una mozione che impegna la Giunta ad operarsi per mettere in campo azioni concrete per il rafforzamento delle strutture ospedaliere minori che si trovano nelle aree periferiche: un argomento che riguarda da vicino anche il nostro territorio ed, in particolar modo, l’ospedale Pacini di San Marcello Pistoiese.”

È fondamentale – prosegue Fratoni – , come già ribadito anche nelle scorse settimane, ricordare che questo tipo di strutture stanno avendo un ruolo chiave anche adesso durante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19: basti pensare come, sia durante il lockdown che in questa ‘seconda ondata’, su richiesta dell’Asl sono stati immediatamente attivati posti letto per i pazienti positivi della montagna alleggerendo così la pressione sul San Jacopo a Pistoia.”

“Bisogna, però, anche guardare oltre: senza questi presidi, infatti, non è possibile attuare le politiche socio-sanitarie adeguate per quei cittadini che vivono sulla montagna pistoiese. Con questa mozione, pertanto, è stato chiesto alla Giunta di attuare un piano di investimenti specifico, già dal 2021, che guardi anche più a lungo raggio visto che in Italia, ed in Toscana, arriveranno risorse importanti con il Recovery Fund e dovranno essere utilizzate per rafforzare sempre di più la sanità pubblica.”