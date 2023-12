REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA: LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 2 GENNAIO

Introdotto uno sconto del 10 per cento sugli abbonamenti semestrali e annuali per chi ha un Isee pari o inferiore a 20.000 euro

PISTOIA. Entra in vigore dal 2 gennaio la nuova regolamentazione della sosta, con alcune importanti novità, che vanno ad agevolare i veicoli a “emissioni zero”, ma anche a prevedere riduzioni in base al reddito Isee. Prevista anche una diversa disciplina oraria per i parcheggi Cavallotti, San Giorgio, Pertini ed ex Ceppo.

Per quanto riguarda la sosta negli stalli a pagamento è prevista la gratuità per chi acquista veicoli a ridotto impatto ambientale. L’esenzione continua a essere prevista, infatti, per i veicoli a completa trazione elettrica, a cui si aggiungono le auto ibride plug-in, ossia quelle con la presa di ricarica elettrica, che offrono elevata autonomia e bassi consumi di carburante. Le auto ibride, invece, dovranno pagare regolarmente la sosta.

Chi vuole sfruttare questo beneficio deve esporre sul cruscotto una copia della carta di circolazione, in cui siano ben leggibili la targa del veicolo e la sua motorizzazione (elettrica o plug-in).

Per i parcheggi Cavallotti, San Giorgio, Pertini ed ex Ceppo è stata introdotta una nuova regolamentazione in base al tempo di sosta: nella fascia oraria che va dalle 8.30 alle 20 si pagherà 1 euro a copertura di 6 ore, non frazionabili.

L’introduzione di uno sconto del 10 per cento sugli abbonamenti semestrali e annuali per chi ha un Isee pari o inferiore a 20.000 euro prevede cinque diverse tipologie:

Semestrale marrone: la sosta dal lunedì al sabato (dalle 8.30 alle 20) per i parcheggi Cavallotti, San Giorgio, Pertini ed ex Ceppo costerà 99 euro (anziché 110 per Isee superiore a 20.000 euro).

Semestrale viola: la sosta dal lunedì al sabato (dalle 8.30 alle 20) per il parcheggio ex Ceppo, 63 euro (anziché 70 euro per Isee superiore a 20.000 euro).

Annuale marrone: la sosta dal lunedì al sabato (dalle 8.30 alle 20) per i parcheggi Cavallotti, San Giorgio, Pertini ed ex Ceppo, 180 euro (anziché 200 euro per Isee superiore a 20.000 euro).

Annuale viola: sosta dal lunedì al sabato (dalle 8.30 alle 20) per il parcheggio ex Ceppo, 108 euro (anziché 120 euro per Isee superiore a 20.000 euro).

Semestrale viola ZTL: sosta dal lunedì al sabato (dalle 8.30 alle 20) al parcheggio ex Ceppo riservato ai titolari permesso ZTL: 18 euro (anziché 20 euro per ISEE superiore a 20.000 euro).

Restano invariate le tariffe di tutte le altre tipologie di abbonamento e sosta.

Gli abbonamento agevolati in base al reddito saranno in vendita, salvo i tempi tecnici di attivazione, allo sportello informativo di Abaco, che si trova in via Gentile 497, nei locali della ex Circoscrizione 2, alle Fornaci.

[comune di pistoia]