relata refero. OKKIÓNE DI DIO CHE AMMETTI SIMONE ANCHE IN GIUNTA, ABBI PIETÀ DI NOI!

È questo (incarnato come Cristo) il concetto dell’alto sentire democratico di un popolano (Mazz) affamato che si è sempre sbucciato poco le spalle dalla fatica

Se la procura non se se cura dobbiamo avere molta paura

LOCO A GENTILE, AD INNOCENTE OPRA NON V’È:

NON RESTA CHE FAR TORTO, O PATIRLO…

[Per il titolo v. Manzoni, Adelchi, vv. 352-354]

Erano gli anni 90 quando Stefano Marini inaugurò, a Quarrata, la Repubblica Conciliare con una giunta Pci-Dc. Chi non lo ricorda è nato troppo tardi per sapere che l’oggi nasce da lì; da quell’ieri. Al secondo mandato – sempre che non mi sbagli – Marini, rinnovando la sua squadra mista, dette vita alla cosiddetta giunta dei ragazzi o dei bambini. Fra quei caccolini c’era anche il nostro beneamato padrone: il sindaco Burraco D’Okkión. Da allora, o bene o male, quel Gongolo/Dotto dedito alla sgranarola, è sempre stato impelagato nelle “quaestiones quarratinae”… Stamattina un lettore mi scrive: «Buongiorno Edoardo, la Meloni vuol fare la riforma istituzionale per trasformare l’Italia in una repubblica presidenziale. Noi a Quarrata siamo molto più avanti, Occhioni da oltre un anno ha trasformato il comune in un comune a trazione “presidenziale” lui (presidente del consiglio) dirige e comanda, il Romitino, lo schiacciapulsanti e portafascia esegue senza diritto di replica…». Questo lettore-amico ha perfettamente ragione. Difficilmente lo si potrà smentire. Il suo – di Mazzanti – è stato davvero un democratico “colpo di stato” realizzato in decenni di lavoro da tarlo in cui il Mazz s’è pappato lo struttura, cacando solo segatura dietro di sé. E consolidando il suo potere indiscusso e indiscutibile, anche con azioni riprovevoli, per non dire mafiose. L’evidenza delle cose riporta sempre al solito punto. Di un elemento estraneo alla corretta gestione amministrativa – e parlo di Simone Niccolai, assessore a un’area nevralgica dell’amministrazione: l’edilizia – il Mazzanti, con l’aiuto del suo schiavetto Marco Bai e della polizia municipale tacitata, ha fatto, di questo signore di via del Casone 31, la chiave di volta del suo potere.

Scoperto con stanzoni abusivi alzati nell’orto per riparare le sue creature predilette (i suoi camper) dal caldo e dal gelo, il Mazzanti, che violava l’obbligo delle mascherine (senza che il Bai gli dicesse una minchia, anzi rifiutandosi perfino di agire dopo le nostre segnalazioni fotografiche), ne fece una barra di acciaio temperato della sua “repubblica presidenziale” fondata sul ricatto (politico).

Non era difficile tener buono il Romitino: fragile, bastava dargli il gelato di Tvl in mano e farlo andare a ruota libera con la fascia a tracolla; non era difficile tener buono il suo assessore agli abusi per avergli, mafiosamente, salvato le mele dallo scandalo della democrazia prima da Pd e poi da Italia Viva(nkúlo).

Ma oltre a ciò, anche la sola presenza in giunta di un Simone Niccolai, anche solo a naso, poteva dare fastidio: parente com’era, e com’è, di Luca Gaggioli, il preside della scuola quarratina, che è diventato dirigente insegnando solo religione; una materia, diciamolo pure, risibile per come fatta. Specie da parte di laici che si sono infiltrati nella scuola non tanto per doti e qualità professionali, quanto per meriti e volontà di vescovi-conte.

Anche il parente preside – che si fa festeggiare dalla figlia all’interno della sua scuola, lasciando confondere culo e quarant’ore (e anche questa è una situazione eloquente) – era stato assessore all’edilizia: di cui conosciamo tutti l’immenso valore, sia etico che venale, che essa reca con sé, anche sotto il profilo di marci interessi privati intrecciantisi con l’interesse pubblico e bene (più spesso pène) comune.

Insomma, ha ragione l’amico quando parla di precursori dell’epoca storica della “repubblica presidenziale”.

Il Mazza ce ne ha data un prova vivente concreta ed esaltante. È iscritto all’Anpi, ma se potessimo tornare indietro di qualche decinaio di anni, sarebbe in prima linea tra i gerarchi fascisti ad applaudire un Benito.

Rosso e nero, in fondo, non sono colori in contrasto, anzi! Fanno perfettamente Milan, Anche se lui, l’Okkióne di dio lisciapreti, da piccino ti-fava Cagliari…

Edoardo Bianchini

In tutto questo, pur essendone a piena conoscenza, non è che la procura di Coletta si sia sbucciata le dita a scartabellare i documenti per salvare il popolo dalle indecenze dei suoi indegni amministratori, no. Si è limitata a proteggere le sante «autorità costituite». Lupo non mangia lupo, eh?



Dove nessuno critica, lì attecchisce e prospera il fascismo.

