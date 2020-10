RESIDENZE CREATIVE, C’È TEMPO FINO AL 30 OTTOBRE PER FARE LA DOMANDA

Il bando è rivolto a soggetti collettivi per la gestione condivisa di attività artistiche e culturali negli spazi di Officina Giovani

PRATO. C’è tempo fino alle 13 del 30 ottobre per partecipare al bando per le Residenze Creative, il progetto del Comune di Prato finalizzato all’ideazione e gestione condivisa di attività artistiche e culturali connesse alle politiche giovanili all’interno degli spazi di Officina Giovani presso gli Ex-Macelli.

Dopo la positiva esperienza del bando precedente che ha visto tre realtà creative fare di Officina Giovani la loro casa, il Comune di Prato ha deciso di rinnovare il progetto per altri due anni (eventualmente prorogabile per un altro biennio), individuando nuove residenze da realizzare presso tre spazi autonomi degli Ex-Macelli: open space, sala espositiva e sala danza.

Il bando si rivolge a soggetti collettivi interessati a realizzare attività di interesse comune negli ambiti dello spettacolo dal vivo, delle discipline artistiche (per esempio: fotografia, cinema, arti visive, arti figurative ed altri) e delle discipline tecniche e scientifiche applicate al riuso, recupero, riciclo dei saperi e dei beni materiali e immateriali. Sono ammessi anche progetti interdisciplinari, che coinvolgano più ambiti tra gli specificati.

Le realtà selezionate collaboreranno con il Comune di Prato per la definizione di un Patto di collaborazione, attraverso il quale co-progettare e gestire le residenze e dovranno realizzare, a titolo gratuito sia per gli utenti che per l’Amministrazione, alcune attività dedicate ai giovani.

I soggetti interessati devono inviare la proposta, redatta secondo il modello allegato al bando, il curriculum del soggetto proponente, l’accettazione delle condizioni di utilizzo e l’informativa sulla privacy all’indirizzo PEC comune.prato@postacert.toscana.it e alla mail a.volpe@comune.prato.it.

Il bando integrale è disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Prato (http://www2.comune.prato.it/avvisi/2020/archivio17_13_587_446_25.html).

Officina Giovani, Piazza dei Macelli, 4 Telefono: 0574-1836753

E-mail: staff@officinagiovani.it Sito web: www.officinagiovani.it Facebook: @OfficinaGiovaniPrato Instagram: @officinagiovaniprato YouTube: Officina Giovani Prato

[np — comune di prato]