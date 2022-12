retorica & cuoricini. BUON NATALE, BUONA PASQUA E BUON FERRAGOSTO!

Venire a salutare il sindaco del capoluogo, caro Alessandro, mi metterebbe in difficoltà come uno di quegli ebrei di Auschwitz di cui ci parla, nei suoi primi due libri, Primo Levi

Forse l’unica cosa giusta sarebbe un trattamento d’igiene crioterapica al tribunale

NON BOMBARDATECI DI CUORICINI

MA SOLO DI VERE OPERE DI BENE

Oggi a Pistoia, in Sala Maggiore, dopo la pioggia dei giorni scorsi pioveranno balle. L’ora prescelta, le 17:30.

Mi spiace dover scrivere queste cose non gradevoli per Alessandro Tomasi, un amico a cui sono stato vicino, anche se non mi sono mai iscritto a Fratelli d’Italia, domanda tormentosa rivoltami in Aula Signorelli dal sostituto Giuseppe Grieco con una sfrontatezza davvero degna di miglior causa: non si chiede mai, infatti, in casa di un impiccato, perché non ci sono 4 o 5 metri di fune in giro.

Venire, oggi, in Sala Maggiore, vorrebbe dire, fra l’altro, dover omaggiare, sia pure indirettamente, un senatore d’alto affare, Patrizio La Pietra, che diventerà famoso con le sue coltivazioni di cavoli per carote, fischi per fiaschi e lucciole per lanterne.

Del resto per lui Pistoia è solo la terra che, alla fine, gli avrà permesso di andarsene in lauta pensione dopo tutti i problemi che gli ha dato in gioventù e fino ad oggi – e nel silenzio ermetico della Giorgia.

