RFI, LINEA FIRENZE–PISTOIA–VIAREGGIO: PROSEGUONO I LAVORI PER IL RADDOPPIO TRA PISTOIA E MONTECATINI

Dalle 15.00 di sabato 9 e per tutta la giornata di domenica 10 marzo circolazione ferroviaria sospesa tra Pistoia e Montecatini Terme. Circa 150 le maestranze al lavoro

PISTOIA. Proseguono gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio.

Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme sarà sospesa dalle ore 15.00 di sabato 9 e per tutta la giornata di domenica 10 marzo.

Prevista la realizzazione delle opere lungo linea per il completamento della piattaforma ferroviaria e la realizzazione delle barriere antirumore, con posa delle pannellature fonoassorbenti e dei sostegni, nei comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese e di Pieve a Nievole.

Proseguono le opere per i piazzali e gli accessi di emergenza ubicati agli imbocchi della nuova galleria di Serravalle Pistoiese, nonché i lavori relativi alla nuova viabilità sostitutiva dei passaggi a livello nei Comuni di Pistoia e Serravalle Pistoiese con le opere idrauliche connesse, a salvaguardia dei sistemi Stella – Tazzera – Mandrione.

Nel comune di Pieve a Nievole, le attività interessano anche il completamento del sottopasso ciclopedonale di via Bonamici, oltre al nuovo parcheggio in corrispondenza di via Giusti.

Continuano anche gli interventi di completamento dei nuovi ponti e sottovia già eseguiti, oltre alla realizzazione degli impianti di trazione elettrica e di segnalamento del nuovo binario.

Saranno circa 150 le maestranze di RFI e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno nel fine settimana con 50 mezzi d’opera nei diversi cantieri fissi e mobili.

Programmate analoghe interruzioni nei fine settimana 23-24 marzo e 11-12 maggio.

