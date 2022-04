RFI, LINEA PORRETTA-PISTOIA: AVVIATI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE LA CAVA FRA PORRETTA E PRACCHIA

Da martedì 26 aprile al via ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sull’intera tratta. Da domenica 12 giugno la riapertura totale della linea. Un investimento da 7,5 milioni di euro

PISTOIA —BOLOGNA. Reti, barriere paramassi e un nuovo muro di sostegno per proteggere la linea ferroviaria Porrettana, nel tratto compreso fra Porretta e Pracchia.

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha avviato i lavori di messa in sicurezza della parete del versante La Cava, interessato da una frana nel novembre scorso.

Completate le indagini e le verifiche, avviate subito dopo il distacco dalla parete di un masso di grosse dimensioni, RFI ha realizzato la progettazione esecutiva dell’intervento e ottenuto il nulla osta da parte degli Enti competenti e del Comune di Alto Reno Terme proprietario dell’area.

Le attività propedeutiche sono già state ultimate e sono state avviate le operazioni di posa delle reti di protezione che, essendo le aree di lavoro poste su versanti molto ripidi, avverranno con l’utilizzo di un elicottero e di imprese specializzate. Successivamente saranno realizzate barriere paramassi ad assorbimento di energia e un muro di sostegno a protezione della linea ferroviaria.

A questi lavori, per la cui realizzazione resterà ancora sospesa la circolazione ferroviaria fra Porretta e Pracchia, si aggiungeranno a partire dal 26 aprile ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, che renderanno necessaria la chiusura della linea anche nel tratto Pracchia – Pistoia.

Previsti, in particolare, il rinnovo di tre gallerie (Cugna, Calde e Corbezzi), la posa di nuovi binari fra Piteccio e Corbezzi, il rinnovo dei portali di protezione della linea di alimentazione elettrica in corrispondenza di sei passaggi a livello fra Valdibrana e Pistoia, il consolidamento di un ponte e l’upgrading di alcuni impianti tecnologici.

La concentrazione delle attività renderà possibile la completa riapertura della linea a partire dal 12 giugno, data di entrata in vigore dell’orario estivo, in tempo per l’avvio della stagione turistica.

L’investimento complessivo di RFI è di 7,5 milioni di euro, di cui un milione per la messa in sicurezza del versante La Cava

[rfi]