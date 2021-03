RIAPRONO AL TRAFFICO VIA CARRADORI E VIA CAVOUR

È stata messa in sicurezza la torre piezometrica dell’ex fabbrica Lucchesi

PRATO. Da questa mattina riapriranno al traffico via Carradori e via Cavour, chiuse nelle scorse settimane per permettere la messa in sicurezza della torre piezometrica interna al perimetro dell’ex fabbrica Lucchesi.

A causa della caduta di detriti dalla cisterna i Vigili del Fuoco e i tecnici comunali stabilirono la necessità della messa in sicurezza e a fini cautelativi venne disposta la chiusura di piazza dei Macelli, via Carradori e una corsia di via Cavour con conseguente deviazione del traffico.

Grazie a un’ingabbiatura che ha messo in sicurezza la struttura è ora possibile riaprire la strada.