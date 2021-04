RIAPRONO I MUSEI DI PRATOMUSEI

Riaprono le porte i musei della rete PratoMusei con alcune novità per i visitatori

PRATO. Riaprono le porte i musei della rete PRATOMUSEI con alcune novità per i visitatori.

Con ingresso gratuito fino al 28 maggio, da lunedì si potrà ritornare a visitare il Museo di Palazzo Pretorio e il Museo del Tessuto ma quest’ultimo avrà una chiusura momentanea dal 10 al 21 maggio per l’allestimento della grande mostra Turandot e l’oriente fantastico di Puccini, Chini, Caramba.

Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci riaprirà sabato 8 maggio con tre nuove mostre: l’attesa retrospettiva dedicata a Chiara Fumai Poems I Will Never Release,co-prodotta con il Centre d’art contemporain di Ginevra, la personale della fotografa Marialba Russo Cult Fiction e la rassegna video After Us, una diagnosi poetica ma acuta del presente curata dall’artista Julian Rosefeldt e prodotta da In Between Art Film.

Il 15 maggio si aggiungerà Cambio, un progetto multidisciplinare del celebre duo di designer Formafantasma che evidenzia il ruolo cruciale e la responsabilità del design nei confronti dell’ambiente. La mostra è in collaborazione con la Serpentine Gallery di Londra. E dal 10 maggio riapriranno anche i Musei Diocesani.

Per informazioni

Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci

https://centropecci.it/mostre

Museo del Tessuto

www.museodeltessuto.it

Museo di Palazzo Pretorio

www.palazzopretorio.prato.it

Musei Diocesani

www.diocesiprato.itc

