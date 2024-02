RIAPRONO TUTTE LE PISTE CICLABILI

Ad eccezione di un tratto della pista ciclo-pedonale “Alfredo Binda” fra Via S. Martino per Galceti e Via Montalese

PRATO. Da domani 6 febbraio con Ordinanza n. 366 del 5.2.2024 riaprono tutti i tratti di piste ciclabili cittadine a livello di sponda chiusi nel novembre scorso escluso un tratto dalla pista ciclo-pedonale denominata “Alfredo Binda” fra Via S. Martino per Galceti e Via Montalese in sinistra idraulica del torrente Bardena “poichè il terrapieno di contenimento fluviale realizzato in conseguenza agli eventi alluvionali occorsi risulta tale da invadere parzialmente la sezione longitudinale della stessa”.

Sia a monte che a valle del tratto per garantire la massima sicurezza per la cittadinanza Consiag Servizi Comuni ha posizionato le apposite transenne con i relativi divieti di accesso.

Non appena le condizioni di completa sicurezza saranno ripristinate anche in questa sezione di pista ciclo-pedonale il Comune provvederà con successiva ordinanza alla sua riapertura.

[comune di prato]