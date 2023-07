ricorrenze e prossimità sociali. LA GDF SI PREPARA A FESTEGGIARE I 250 ANNI. NOI VOGLIAMO PARTECIPARE (ALLA NOSTRA MANIERA)

Entriamo nell’anno di celebrazione del 250° della fondazione della Guardia di Finanza e, vogliamo ricordare alcuni aspetti, per un festeggiamento partecipato in sincera trasparenza e condivisione. Chiediamo troppo?

PISTOIA. Si legge che la Guardia di Finanza, ha festeggiato nei giorni scorsi i 249 anni della Fondazione.

Il prossimo anno, saranno celebrati dunque i 250 anni e ci immaginiamo la Festa nazionale, alla quale anche noi vogliamo portare il nostro contributo.

Noi, siamo sempre vicini alle “fiamme gialle” dove – al Comando di Pistoia – continuiamo a depositare le querele contro i responsabili del sistema mafioso che sembra avvolgere e opprimere la società pistoiese e non solo, come spiegava il collega Paolo Ferrari dalle colonne del “Libero” del 17 Luglio scorso.

Ecco che richiamiamo l’episodio per sottolineare che è buona cosa, ricorrere ai festeggiamenti e noi, vogliamo contribuire – anzi, chi scrive spera di essere specificatamente invitato nella tribuna della stampa – ma prima però vorremmo sapere, dal Comando nazionale del Corpo, ovvero il Gen. De Gennaro se la vicenda delle “mancate indagini” nella concorsopoli fiorentina, dalla quale emerge — e non è stata mai smentito – il nome del Procuratore Capo Tommaso Coletta ha avuto un esito “giudiziario” oltre a quello disciplinare che sembrerebbe affibbiato al Lgt Daniele Cappelli.

A tale sottoufficiale, speriamo di sapere che è stata assegnata una promozione con lode per la sua dimostrata integrità morale e rettitudine. Siamo d’accordo su questa premessa?

Lo chiediamo specificatamente al Comandante Generale Andrea De Gennaro e rispettosamente, confidiamo di avere un suo riscontro pubblico, visto che l’incresciosa vicenda è carica di sicuro interesse pubblicistico.

Ci sono stati esiti sui vari protagonisti? È forse sottoposta al segreto istruttorio e non è possibile rispondere? Ci saranno state delle prossimità amicali anche su questa vicenda?

Tanti auguri ai nostri finanzieri, restando in rispettosa – ma anche “angosciata” – attesa per una risposta e un invito alla Festa per i 250 anni.

Alessandro Romiti

