RIDUZIONE POLVERI SOTTILI: DA OGGI FINO AL 31 MARZO VIETATA L’ACCENSIONE DI FUOCHI ALL’APERTO

Emessa l’ordinanza sulla base delle disposizioni della Regione Toscana per il risanamento della qualità dell’aria

PISTOIA. Da oggi, mercoledì 1° novembre, fino al 31 marzo 2024 è vietata l´accensione di fuochi all’aperto di qualsiasi natura (per bruciare sfalci, potature o residui vegetali, barbecue, falò rituali a scopo di intrattenimento o altro) nelle aree del territorio comunale che si trovano a un´altezza inferiore a 200 metri sul livello del mare.

Lo stabilisce un’ordinanza al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico.

Il provvedimento invita i cittadini anche a non utilizzare legna in caminetti aperti o stufe tradizionali a legna, a meno che questi non siano l´unica fonte di riscaldamento dell’abitazione. Tale disposizione non riguarda le aree non metanizzate.

Ulteriori comportamenti da adottare per ridurre le emissioni di materiale particolato prevedono di contenere i consumi energetici nella gestione degli impianti di riscaldamento, evitando così inutili sprechi.

È consigliata una corretta regolazione degli orari di accensione degli impianti e il controllo della temperatura media da attestare sui 18° C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico.

Importante anche una costante manutenzione degli impianti termici e la possibile sostituzione con modelli a minor impatto ambientale, usufruendo degli eventuali incentivi e contributi disponibili.

È raccomandata anche la corretta gestione, e in particolare il mantenimento della chiusura delle porte di accesso degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico.

Per quanto riguarda gli spostamenti, è importante utilizzare il più possibile i mezzi pubblici o mezzi di trasporto non inquinanti.

Polizia Municipale, Carabinieri Forestali e tutti gli altri enti e organi di controllo competenti per legge, sono incaricati di verificare l’osservanza dell’ordinanza.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Pistoia nell’area tematica Ambiente e animali, sezione Qualità dell’aria, e sul sito della Regione Toscana

https://www.regione.toscana.it/-/aria-di-toscana