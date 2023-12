RIDUZIONE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE: LA SCADENZA DI FINE ANNO

Entro il 31 dicembre gli esercenti devono presentare l’autodichiarazione che attesti la corretta effettuazione della differenziazione delle categorie merceologiche di rifiuti prodotti

PISTOIA. Lo scorso marzo, il Consiglio comunale ha approvato le tariffe Tari per l’anno 2023 e definito i parametri e le modalità per l’ottenimento delle riduzioni. Per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27 – ristoranti, bar, fiorai e altri) è stata prevista una riduzione del 50,5% della tariffa in caso di effettivo conferimento alla raccolta differenziata.

Due i criteri per l’erogazione della riduzione per l’anno 2023: non essere incorsi in sanzioni di non conformità del conferimento rilevata dagli ispettori ambientali nel periodo che va dal primo gennaio al 31 dicembre 2023 e la presentazione di un’autodichiarazione da produrre entro il 31 dicembre 2023 che attesti la corretta effettuazione della differenziazione delle diverse categorie merceologiche di rifiuti prodotti (carta, organico, multimateriale leggero, vetro).

La riduzione è stata già applicata in via preventiva a tutte le utenze in categoria 22, 24, 27 nell’avviso di acconto 2023. Per mantenerla è necessario, quindi, non essere incorsi in sanzioni di non conformità e presentare l’autodichiarazione del corretto conferimento.

In caso contrario, nella prima richiesta di pagamento utile del 2024 la riduzione sarà revocata e dovuta la tariffa per intero.

Il modello è scaricabile in formato pdf dal sito del Comune di Pistoia, area tematica Tasse e tributi, sezione Tassa sui rifiuti – Tari, pagina Tari pagamento, scadenze, rimborsi.

[comune di pistoia]