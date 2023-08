RIFACIMENTO DEGLI STALLI BLU, LE STRADE INTERESSATE OGGI VENERDÌ 25 AGOSTO

I lavori sono in fase di conclusione. Gli interventi di oggi riguardano via Sant’Andrea, via Ricciardetto, via di Ripalta, via Porta Carratica, corso Silvano Fedi, piazza Treviso, via Puccini, piazza San Francesco da Paola, via degli Armeni, via delle Mura Urbane, via dei Pappagalli e via del Pelago

PISTOIA. Sono in fase di conclusione i lavori di rifacimento degli stalli blu nelle strade cittadine.

Oggi, venerdì 25 agosto, le aree interessate sono via Sant’Andrea, via Ricciardetto, via di Ripalta, via Porta Carratica, corso Silvano Fedi, piazza Treviso, via Puccini, piazza San Francesco da Paola, via degli Armeni, via delle Mura Urbane, via dei Pappagalli e via del Pelago

Per permettere gli interventi di manutenzione, sarà in vigore il divieto di sosta per il solo tempo necessario a realizzare i lavori.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]