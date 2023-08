RIFACIMENTO DEGLI STALLI BLU, LE STRADE INTERESSATE OGGI

Sono via della Pace, via della Repubblica, via della Costituzione, via Ferrucci, via di Gloria, Largo Maltagliati, viale Matteotti, via Goldoni, via IV Novembre, via Porta Lucchese, via Sacconi, via Antonelli, via del Funaro, via Bindi e un tratto di via Pertini

PISTOIA. Proseguono i lavori di rifacimento degli stalli blu nelle strade cittadine. Oggi, giovedì 24 agosto, le aree interessate sono via della Pace, via della Repubblica, via della Costituzione, via Ferrucci, via di Gloria, Largo Maltagliati, viale Matteotti, via Goldoni, via IV Novembre, via Porta Lucchese, via Sacconi, via Antonelli, via del Funaro, via Bindi, via Pertini (nel tratto di fronte alla Questura).

Per permettere gli interventi di manutenzione, sarà in vigore il divieto di sosta per il solo tempo necessario a realizzare i lavori.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]