RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, ECCO LE AREE INTERESSATE DOMANI

Si tratta di piazza San Lorenzo, dei parcheggio Manzoni, San Giorgio e Coppedé, parcheggio e via Antonini. Il divieto di sosta nelle varie zone resterà in vigore per il tempo necessario a realizzare gli interventi

PISTOIA. Domani, mercoledì 23 agosto, sono in programma nuovi lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale degli stalli blu a pagamento.

Le aree interessate sono piazza San Lorenzo, parcheggio Manzoni, parcheggio e via Antonini, parcheggio Coppedé e parcheggio San Giorgio.

Per permettere gli interventi di manutenzione, nelle vie interessate sarà in vigore il divieto di sosta per il solo tempo necessario a realizzare i lavori.

In particolare, domani il rifacimento delle strisce blu prenderà il via da piazza San Lorenzo a partire dalle ore 7 in modo che dal pomeriggio il parcheggio possa essere utilizzato, visto anche l’inizio della Festa di San Bartolomeo.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]