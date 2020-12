RIFIUTA DI FARSI IDENTIFICARE E AGGREDISCE IN CENTRO STORICO GLI AGENTI

Arrestato trentaseienne albanese dalle Volanti

PRATO. Ieri sera, alle ore 19.50 circa, personale delle Volanti, nel corso di attività di controllo effettuata in nel centro storico cittadino, ha notato in via Garibaldi due uomini discutere animatamente, provvedendo pertanto a frapporsi tra loro, onde evitare che la vicenda potesse degenerare.

Durante tali fasi gli operatori hanno sottoposto a controllo di polizia due soggetti coinvolti, uno dei quali, di cittadinanza straniera, nel rifiutarsi di fornire le dovute indicazioni sulla propria identità personale, aggrediva improvvisamente gli Agenti, cercando, con spintoni, di allontanarsi dal luogo.

Fermato con non poca difficoltà, veniva messo in sicurezza nell’auto di servizio.

Condotto in Questura e compiutamente identificato per un trentaseienne albanese, regolarmente soggiornante ma annoverante precedenti di polizia, veniva peraltro trovato in possesso, nascosto nel proprio borsello, di un coltello da cucina appuntito dalla lunghezza di cm 23, debitamente sequestrato.

Pertanto, il fermato veniva tratto in arresto per i reati di resistenza, minacce e lesioni a P.U., nonché deferito per il porto abusivo del predetto coltello, quindi trattenuto presso le locali camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, mentre i due operatori intervenuti sono stati successivamente costretti a ricorrere a cure sanitarie del 118 per alcune contusioni patite nel corso della vicenda, con prognosi di 3 giorni di guarigione ciascuno.

[questura di prato]