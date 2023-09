RIFIUTI, FI PRATO: “RIVEDERE SISTEMA RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVONO ISOLE ECOLOGICHE MA ANCHE IMPIANTI”

Cappelli e Marchi: “Costi Tari su del 3% a fronte di servizio oggettivamente carente”

PRATO. “Qualcosa non va: ci arrivano quotidianamente segnalazioni di sacchi di rifiuti lasciati per molto fuori dalle abitazioni o dai negozi. Siamo favorevoli alla raccolta differenziata, perché occorre riusare le risorse, ma contrari al porta a porta per come è attualmente impostato: serve un sistema più efficiente e puntuale nella raccolta ma anche più meritocratico nella tariffazione.

Per questo, proponiamo l’istituzione di isole ecologiche in punti strategici della città, soprattutto nel centro storico, dove le ultime installate risalgono ai tempi della giunta Cenni. I benefici derivanti dall’utilizzo di queste sarebbero molteplici: responsabilizzare il cittadino ma anche far pagare quanto dovuto e non far pagare moltissimo – i rincari arrivano al 3% – a tutti per un servizio, oggettivamente, scarso e inefficiente”.

Lo affermano Francesco Cappelli e Lorenzo Marchi a nome del coordinamento comunale di Forza Italia, che sottolineano poi: “Il nodo irrisolto nella gestione rifiuti, come non mancano di denunciare i corpi produttivi del territorio e non solo, è nell’assenza di impianti, come sempre denunciato dall’On. Erica Mazzetti”.

“Possiamo arrivare anche al 100% di differenziata ma senza impianti per il trattamento nel nostro territorio, ogni sforzo rischia di essere vano”, sostengono Cappelli e Marchi.

[somigli — forza italia prato]