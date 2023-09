rifiuti. TOZZI (FDI): “IL PD NEGA IL CONTRIBUTO AI COMUNI TOSCANI CHE OSPITANO LE DISCARICHE”

La consigliera regionale di Fratelli d’Italia ha presentato un ordine del giorno: “Lo prevede una legge nazionale, la Regione ha incassato ma non ha ripartito gli introiti degli ultimi quattro anni”

A dirlo è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Elisa Tozzi (nella foto, ndr), che insieme ai colleghi Francesco Torselli, Alessandro Capecchi e Vittorio Fantozzi ha presentato un apposito ordine del giorno in Consiglio regionale in occasione del dibattito sul piano dei rifiuti.

“Come Fratelli d’Italia abbiamo chiesto che la Regione provveda a distribuire i contributi dovuti ai Comuni entro la fine dell’anno, ma il Pd in aula ha bocciato il nostro ordine del giorno. Quindi, niente soldi ai Comuni ma sì ai rifiuti. È così che la Regione si prende cura dei vari territori — dice la consigliera Tozzi —.

Per Firenzuola, ad esempio, si tratta di una doppia beffa. Si ritrova in casa la discarica del Pago, che doveva essere chiusa da anni ma che rimane aperta nonostante la forte contrarietà del sindaco e dei residenti, e nonostante le rassicurazioni sulla sua chiusura da parte dell’assessore Monni. In più il Comune, per la presenza della discarica sul suo territorio, non riceve un euro del contributo previsto dalla legge del ‘95”.

[ivana zuliani]