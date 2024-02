RIFONDAZIONE COMUNISTA SOSTIENE LA MANIFESTAZIONE DI LEGAMBIENTE “IO NON DIFENDO LA NATURA, IO SONO LA NATURA CHE SI DIFENDE!”

Il progetto su piazza San Lorenzo uno stravolgimento che fa solo del male a questa città

Il progetto su Piazza San Lorenzo voluto dalla Giunta Tomasi è un errore che toglie alla cittadinanza del quartiere e della città un luogo di socialità e storicamente riconosciuto.

L’apertura del cantiere di San Lorenzo e il taglio di tutti gli storici pini della piazza, che non presentavano condizioni tali da giustificarne l’abbattimento, sanciscono definitivamente quanto sia sbagliato e fuori dal tempo questo progetto.

Ed è evidente che una città che si autoproclama la “capitale europea del verde” non può accettare questo scempio che invece di aumentare in città le aree a verde e la presenza di alberi di dimensioni adeguate per ridurre gli effetti di temperature torride e per migliorare la qualità dell’aria, abbatte tante piante che caratterizzavano una parte significativa del centro storico.

Si tratta di una drammatica occasione persa per dimostrare la propria capacità di governo che, ci sembra evidente – manca completamente. Si spendono soldi pubblici solo per per fare una inaugurazione in previsione delle elezioni regionali del prossimo anno; ma sono soldi di tutti non dei componenti della Giunta comunale di Pistoia. E sono tanti: due milioni di euro per un progetto che non aumenta significativamente la superficie verde nella piazza, ma anzi divide e spezzetta quella esistente e che vedrà una grande area lastricata, poco ombreggiata e impermeabilizzata, in un’area che è anche esposta a bombe d’acqua dalle proporzioni, come abbiamo già visto, sempre più imprevedibili.

È desolante che di fronte alle contestazioni opportune e ragionevoli fin qui espresse, l’assessore Cialdi abbia risposto con arroganza. E allora è giusto che Legambiente decida di fare un salto di qualità e indica una manifestazione pubblica per sabato mattina con concentramento al Parterre di Piazza S. Francesco alle ore 10 per contestare uno stravolgimento che fa solo del male a questa città.

Rifondazione Comunista di Pistoia aderisce e sostiene volentieri a questa manifestazione.

La Segreteria provinciale di Rifondazione Comunista – S. E. di Pistoia