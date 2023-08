RIFORMA DEL PNRR: IL GOVERNO MELONI METTE A RISCHIO 21 MILIONI DI OPERE A PISTOIA

Il Movimento 5 Stelle: “Comune a rischio nella tenuta di Bilancio: Il sindaco Tomasi ha nulla da obiettare?”

PISTOIA. Sono oltre 21 milioni gli interventi nel comune di Pistoia che rischiano il definanziamento a seguito della riforma del PNRR voluta dal Governo Meloni, incapace di dar seguito ai programmi stabiliti.

Il M5S esprime preoccupazione dopo aver ricevuto l’informativa alle Camere riguardante questa riforma.

Solo nel comune di Pistoia rischiano di non essere più finanziati i lavori di riqualificazione del quartiere di San Lorenzo, la ristrutturazione per riportare a norma la scuola primaria “Attilio Frosini”, la ristrutturazione e riqualificazione della scuola per l’infanzia “Il Melograno”, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria “Modesto Rossi”.

Interventi quantificati per un importo superiore a € 21.000.000.

I lavori per la scuola dell’infanzia “Il Melograno” già iniziati nell’aprile scorso così come anche per la scuola primaria “Attilio Frosini” iniziati il 4 luglio, invece per la riqualificazione del quartiere San Lorenzo è stata già effettuata la progettazione. Il governo rischia di privare il comune della nostra città di questi fondi senza preavviso, così facendo vengono messi a rischio il finanziamento di queste opere con evidenti conseguenze sulla stessa tenuta contabile dell’Ente.

Il sindaco Tomasi dello stesso partito che esprime la Presidente del Consiglio ha nulla da obiettare?

Visto poi che si parla di lui come del possibile candidato alla presidenza della regione Toscana alle prossime elezioni amministrative, sugli oltre 624 milioni di euro in forse per l’intera Regione è concorde con l’operato del “suo” governo?

Quale programma elettorale si appresta a preparare: “specchi per le allodole” e nessuna sostanza, come hanno fatto i suoi colleghi di governo?

Con questa decisione il governo, dopo aver già messo in ginocchio 2700 famiglie pistoiesi togliendo loro il reddito di cittadinanza, metterà in crisi anche il comune che non potrà sostenere queste famiglie, se mai ne avesse avuto l’intenzione, e rischia di non poter più sostenere questi investimenti. Questo centro-destra “era pronto” si, ma a distruggere il paese.

Movimento 5 Stelle Pistoia